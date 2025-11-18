VIDEO Izbio požar u zgradi Vjesnika

Iza 23 sata u zgradi Vjesnika u Zagrebu je izbio požar. Na snimci se vidi gust dim koji izlazi iz gornjih katova zgrade.
- S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim - kazali su čitatelji za 24 sata. Za sada nema službenih informacija o razmjerima požara ni o eventualnim ozlijeđenima.
Požar je u potpunosti ugašen, no vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu radi preventivnog nadzora. U tijeku je postupak provjetravanja, nakon čega slijedi pregled prostora.Gori zgrada Vjesnika
GLAVNI UZROČNICI POŽARA
FOTO Ove kućanske uređaje obavezno morate isključiti iz struje kada ih ne rabite, ne palite ih ni kada spavate
naša pjevačica
FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Učenje u tri koraka