ŠIRIO SE DIM

VIDEO Izbio požar u zgradi Vjesnika

Zagreb: Požar u Vjesnikovom neboderu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 00:05

Za sada nema službenih informacija o razmjerima požara ni o eventualnim ozlijeđenima.

Iza 23 sata u zgradi Vjesnika u Zagrebu je izbio požar. Na snimci se vidi gust dim koji izlazi iz gornjih katova zgrade.

- S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim - kazali su čitatelji za 24 sata. Za sada nema službenih informacija o razmjerima požara ni o eventualnim ozlijeđenima.

Požar je u potpunosti ugašen, no vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu radi preventivnog nadzora. U tijeku je postupak provjetravanja, nakon čega slijedi pregled prostora.

Gori zgrada Vjesnika
