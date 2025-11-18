VIDEO Izbio požar u zgradi Vjesnika

Iza 23 sata u zgradi Vjesnika u Zagrebu je izbio požar. Na snimci se vidi gust dim koji izlazi iz gornjih katova zgrade.

- S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim - kazali su čitatelji za 24 sata. Za sada nema službenih informacija o razmjerima požara ni o eventualnim ozlijeđenima.

Požar je u potpunosti ugašen, no vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu radi preventivnog nadzora. U tijeku je postupak provjetravanja, nakon čega slijedi pregled prostora.