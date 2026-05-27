Novi šef HNB-a u braku je s ministricom koja kontrolira milijune iz EU fondova: Imaju 'paprene' imovinske kartice

Doktor ekonomskih znanosti Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e na tu je poziciju došao 2018. godine, a sada preuzima jedno od najodgovornijih mjesta u hrvatskom financijskom sustavu. Žigmanova supruga Nataša Mikuš Žigman trenutno, pak, obnaša dužnost ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prema podacima iz njihovih imovinskih kartica, supružnici Žigman raspolažu značajnom imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura. Riječ je o kombinaciji nekretnina na više lokacija, dioničkih ulaganja u domaće i strane kompanije te stabilnih prihoda iz javnog sektora, uz aktivna kreditna zaduženja.

Nekretninski portfelj obitelji uključuje stan u Zagrebu površine oko 90 četvornih metara, procijenjene vrijednosti od 350.000 eura, kuću s okućnicom u Jablanovcu od 713 kvadrata vrijednu oko 250.000 eura te vikendicu na otoku Viru od 145 kvadrata u suvlasništvu, procijenjene na 150.000 eura. Tu su i stan u Puli od 85,56 kvadrata vrijedan oko 200.000 eura, dvije garaže u Zagrebu te više livada i zemljišnih parcela u okolici Jablanovca. Financijske obveze supružnika vezane su uz dva kredita u Raiffeisen banci. Glavni kredit iznosi 183.300 eura s mjesečnom ratom od oko 923 eura, dok dodatni kredit na Nataši Mikuš Žigman iznosi 25.000 eura s ratom od 359 eura.

Ante Žigman je na poziciji predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e ostvarivao bruto plaću od 9.975 eura mjesečno, odnosno oko 6.400 eura neto. Njegova supruga kao ministrica prima bruto plaću od 7.145 eura (neto 4.527 eura). Uz osnovne plaće, obitelj ostvaruje i dodatne prihode od dividendi, isplata iz dobrovoljne mirovinske štednje te jednokratnih isplata iz osiguranja.

30.09.2025., Zagreb - Hotel Esplanade. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala je konferenciju "Mogucnosti EU financiranja za malo gospodarstvo". Konferenciji su izmedju ostalih prisustvovati ministar gospodarstva Ante Susnjar, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natasa Mikus Zigman.

Supružnici aktivno ulažu na domaćem i inozemnom tržištu kapitala. Posjeduju veći broj dionica Hrvatskog Telekoma (ukupno više od 360 dionica između njih dvoje). U portfelju se ističu i udjeli u američkim tehnološkim i farmaceutskim kompanijama: Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Intel Corporation, Tesla te Pfizer. Uz to, obitelj drži i veći iznos državnih obveznica te trezorskih zapisa Ministarstva financija. Novčana štednja supružnika i djeteta iznosi ukupno oko 32.000 eura.

Nataša Mikuš Žigman, uz ministarsku dužnost, obnaša i niz dodatnih funkcija: predsjednica je Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa EU, predsjednica Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, članica Upravnog vijeća Agencije za pravni promet nekretninama te članica Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Prije ulaska u politiku bila je direktorica sektora u Podravki.