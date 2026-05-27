MOĆNI PAR

Novi šef HNB-a u braku je s ministricom koja kontrolira milijune iz EU fondova: Imaju 'paprene' imovinske kartice

27.05.2026.
u 17:23

Prema podacima iz njihovih imovinskih kartica, supružnici Žigman raspolažu značajnom imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura

Doktor ekonomskih znanosti Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e na tu je poziciju došao 2018. godine, a sada preuzima jedno od najodgovornijih mjesta u hrvatskom financijskom sustavu. Žigmanova supruga Nataša Mikuš Žigman trenutno, pak, obnaša dužnost ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prema podacima iz njihovih imovinskih kartica, supružnici Žigman raspolažu značajnom imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura. Riječ je o kombinaciji nekretnina na više lokacija, dioničkih ulaganja u domaće i strane kompanije te stabilnih prihoda iz javnog sektora, uz aktivna kreditna zaduženja.

Nekretninski portfelj obitelji uključuje stan u Zagrebu površine oko 90 četvornih metara, procijenjene vrijednosti od 350.000 eura, kuću s okućnicom u Jablanovcu od 713 kvadrata vrijednu oko 250.000 eura te vikendicu na otoku Viru od 145 kvadrata u suvlasništvu, procijenjene na 150.000 eura. Tu su i stan u Puli od 85,56 kvadrata vrijedan oko 200.000 eura, dvije garaže u Zagrebu te više livada i zemljišnih parcela u okolici Jablanovca. Financijske obveze supružnika vezane su uz dva kredita u Raiffeisen banci. Glavni kredit iznosi 183.300 eura s mjesečnom ratom od oko 923 eura, dok dodatni kredit na Nataši Mikuš Žigman iznosi 25.000 eura s ratom od 359 eura.

Ante Žigman je na poziciji predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e ostvarivao bruto plaću od 9.975 eura mjesečno, odnosno oko 6.400 eura neto. Njegova supruga kao ministrica prima bruto plaću od 7.145 eura (neto 4.527 eura). Uz osnovne plaće, obitelj ostvaruje i dodatne prihode od dividendi, isplata iz dobrovoljne mirovinske štednje te jednokratnih isplata iz osiguranja.

Supružnici aktivno ulažu na domaćem i inozemnom tržištu kapitala. Posjeduju veći broj dionica Hrvatskog Telekoma (ukupno više od 360 dionica između njih dvoje). U portfelju se ističu i udjeli u američkim tehnološkim i farmaceutskim kompanijama: Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Intel Corporation, Tesla te Pfizer. Uz to, obitelj drži i veći iznos državnih obveznica te trezorskih zapisa Ministarstva financija. Novčana štednja supružnika i djeteta iznosi ukupno oko 32.000 eura.

Nataša Mikuš Žigman, uz ministarsku dužnost, obnaša i niz dodatnih funkcija: predsjednica je Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa EU, predsjednica Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, članica Upravnog vijeća Agencije za pravni promet nekretninama te članica Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Prije ulaska u politiku bila je direktorica sektora u Podravki.

Ključne riječi
HNB Nataša Mikuš Žigman Ante Žigman

