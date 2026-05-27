Plenković na stol bacio povijesnu cifru: Hrvatskim gradovima gotovo milijardu eura

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu na prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj u Karlovcu da ukupna ulaganja u urbani razvoj Hrvatske dosežu gotovo milijardu eura, istaknuvši da je ravnomjeran regionalni razvoj jedna od ključnih politika Vlade. Riječ je o ulaganjima kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), Urbani razvojni fond i sudjelovanje lokalnih jedinica, pojasnio je premijer nakon sjednice Vijeća.

Vijeće za urbani razvoj novo je tijelo uspostavljeno nakon donošenja Zakona o regionalnom razvoju, koje okuplja gradonačelnike gradova, uglavnom sjedišta županija. “Teme koje su danas bile na stolu bile su ulaganja kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, ukupno 681 milijun eura za područja na kojima žive dvije trećine stanovništva, plus poseban Fond za urbani razvoj kojim upravlja Hrvatska banka za obnovu i razvitak, dodatnih 180 milijuna eura”, rekao je premijer govoreći o aktualnom financijskom razdoblju za ulaganja u urbani razvoj.

Dodao je da se, uz financijske participacije lokalnih jedinica i drugih dionika, dolazi do gotovo milijardu eura ulaganja usmjerenih na decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske. “Realizacija ovih projekata direktna je podrška onima koji su na temelju izbora najbliži građanima”, rekao je Plenković. Sjednica Vijeća za urbani razvoj održana je u vrijeme pregovora o budućem višegodišnjem financijskom okviru Europske unije nakon 2027. godine, pri čemu Hrvatska želi osigurati kontinuitet financiranja politika važnih za razvoj gradova i urbanih područja.

ITU mehanizam provodi se u 22 grada i na njihovim urbanim područjima, a u idućem razdoblju proširit će se i na urbano područje Velike Gorice. Dosad su objavljena 102 poziva ukupne vrijednosti 513,9 milijuna eura, sklopljeno je 125 ugovora vrijednih 296 milijuna eura, dok je isplaćeno gotovo 98 milijuna eura. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman rekla je da je Vijeće za urbani razvoj institucionalizirano novim zakonom koji je stupio na snagu 7. svibnja te omogućuje izravnu komunikaciju Vlade i gradova o projektima i budućim ulaganjima. “Možemo vidjeti kako takva suradnja doprinosi projektima koji revitaliziraju urbana područja, ali i privlače ulaganja u područja koja gravitiraju gradovima te unapređuju gospodarski i socijalni razvoj”, rekla je ministrica.

27.05.2026., Karlovac - 1. sjednica Vijeca za urbani razvoj u restoranu Kristal. Darko Milinovic, predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Natasa Mikus Zigman, Dragan Jelic i Borislav Milicevic

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je na sjednici mjere priuštivog stanovanja radi omogućavanja povoljnije kupnje i najma stanova, dok je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek govorila o novim konzervatorskim podlogama za obnovu kulturno-povijesnih cjelina. Priuštivo stanovanje jedan od ključnih razvojnih prioriteta Hrvatske i važan preduvjet demografske revitalizacije, socijalne kohezije i konkurentnosti urbanih područja. Istaknuto je i da nove konzervatorske podloge trebaju omogućiti učinkovitiju zaštitu kulturne baštine, ali i kvalitetnije planiranje urbanog razvoja, obnove gradskih jezgri i novih investicija.

Karlovačka županica Martina Furdek-Hajdin rekla je da je u prethodnom financijskom razdoblju Karlovačka županija dobila 20 milijuna eura za tri velika projekta – obnovu vrelovoda, uređenje Kina Edison i izgradnju centra Nikola Tesla. Dodala je da je u sadašnjoj perspektivi na raspolaganju 33 milijuna eura te da očekuje obnovu starih gradova u Slunju, Rakovici i Cetingradu. Uoči sjednice uručeno je 11 ugovora i odluka za projekte društvene, kulturne i sportske infrastrukture ukupne vrijednosti veće od 29 milijuna eura iz ITU mehanizma.