Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANTE STARČEVIĆ

Bi li Otac Domovine bio ponosan na svoje 'dijete'?

Autor
Renata Rašović
27.05.2026.
u 20:20

Starčevićevo zalaganja za hrvatsko državno pravo i hrvatsku državu nije nacionalizam ustaškog tipa, nego ga treba promatrati u kontekstu liberalne ideje 19. stoljeća nadahnute Francuskom revolucijom i pravom naroda na samoodređenje

Jedinstveno ime koje Ante Starčević zauzima u hrvatskoj državnoj i narodnoj povijesti ocrtava se već u znamenitoj oznaci što se uz njega vezuje – Otac Domovine. Tu je narodnu titulu, koju duguje svojoj povijesno-političkoj ulozi u drugoj polovici 19. stoljeća, zaslužio zbog doprinosa oblikovanju hrvatskoga nacionalnog identiteta te dosljednog zalaganja za samostalnu hrvatsku državu i obranu povijesnoga državnog prava. Ključna figura u povijesti Hrvatske, živio je i djelovao u vrijeme stvaranja Austro-Ugarske te pojačane mađarizacije na teritoriju Hrvatske. Utemeljitelj je moderne hrvatske državotvorne misli i žestok borac za hrvatsku neovisnost, čemu je nesebično posvetio život. No njegove ideje aktualne su i u 21. stoljeću, čega se prisjećamo i 203 godine nakon njegova rođenja, 23. svibnja 1823. godine.

Ključne riječi
Ivan Tepeš Eugen Kvaternik Otac domovine Stranka pravde Ante Starčević

Komentara 1

Pogledaj Sve
HK
hr. kuna
20:42 27.05.2026.

Hrvatska stranka prava i Hrvatska seljačka stranka ,dvije izvorne hrvatske stranke. A gdje su sad? Umrtvljene. Dost žalosno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!