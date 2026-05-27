Bi li Otac Domovine bio ponosan na svoje 'dijete'?

Jedinstveno ime koje Ante Starčević zauzima u hrvatskoj državnoj i narodnoj povijesti ocrtava se već u znamenitoj oznaci što se uz njega vezuje – Otac Domovine. Tu je narodnu titulu, koju duguje svojoj povijesno-političkoj ulozi u drugoj polovici 19. stoljeća, zaslužio zbog doprinosa oblikovanju hrvatskoga nacionalnog identiteta te dosljednog zalaganja za samostalnu hrvatsku državu i obranu povijesnoga državnog prava. Ključna figura u povijesti Hrvatske, živio je i djelovao u vrijeme stvaranja Austro-Ugarske te pojačane mađarizacije na teritoriju Hrvatske. Utemeljitelj je moderne hrvatske državotvorne misli i žestok borac za hrvatsku neovisnost, čemu je nesebično posvetio život. No njegove ideje aktualne su i u 21. stoljeću, čega se prisjećamo i 203 godine nakon njegova rođenja, 23. svibnja 1823. godine.