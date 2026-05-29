Prometna nesreća na križanju u širem centru Zagreba: Tramvaji stoje, promet u kaosu

Na križanju Avenije Marina Držića i Branimirove došlo je do zastoja tramvaja zbog prometne nesreće drugih sudionika, javljaju u ZET-u. Do zastoja je došlo u 11.38, a zastoj je riješen do 12.05 sati.
– Linija 5 prometuje preusmjereno preko Zvonimirove, TŽF, Ul. kneza Mislava, Draškovićeva, Gl. kolodvor, Vodnikova i dalje na svoje trase. Linija 6 prometuje preusmjereno do okretišta Park Maksimir. Linija 7 prometuje preusmjereno u smjeru Savskog mosta preko Zvonimirove, Trga žrtava fašizma, Glavnog kolodvora i Vodnikove te dalje na svoje trase. Linije 5 i 7 u suprotnom smjeru prometuju redovitim trasama. Do Zapruđa vozi autobus na ruti Držićeva-Vukovarska te dalje do Novog Zagreba – kazali su ranije u ZET-u.
Problem sa tramvajem je što je malen i ne vidiš ga, samo ti se stvori od nekud i oduzme ti prednost. Tramvaji su totalno nepredvidivi, čak je i pijani biciklist predvidljiviji od tramvaja. Ja sad već sumnjam u to da se tramvaji namjerno zabijaju u automobile i da ne poštuju žute trake nego se voze kroz sve tri trake. Hvala bogu pa imamo i savjesne i kulturne vozače koji koriste prednosti žutih traka i tako smanjuju gužve sebi i brže dođu na odredište!