Prometna nesreća na križanju u širem centru Zagreba: Tramvaji stoje, promet u kaosu

Na križanju Avenije Marina Držića i Branimirove došlo je do zastoja tramvaja zbog prometne nesreće drugih sudionika, javljaju u ZET-u. Do zastoja je došlo u 11.38, a zastoj je riješen do 12.05 sati.

– Linija 5 prometuje preusmjereno preko Zvonimirove, TŽF, Ul. kneza Mislava, Draškovićeva, Gl. kolodvor, Vodnikova i dalje na svoje trase. Linija 6 prometuje preusmjereno do okretišta Park Maksimir. Linija 7 prometuje preusmjereno u smjeru Savskog mosta preko Zvonimirove, Trga žrtava fašizma, Glavnog kolodvora i Vodnikove te dalje na svoje trase. Linije 5 i 7 u suprotnom smjeru prometuju redovitim trasama. Do Zapruđa vozi autobus na ruti Držićeva-Vukovarska te dalje do Novog Zagreba – kazali su ranije u ZET-u.