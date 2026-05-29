Četiri dana zabave za dobar cilj: U zagrebačkom kvartu počeo festival s više od 70 besplatnih događanja

Dani Stenjevca/Facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
29.05.2026.
u 15:15

U Stenjevcu su danas počeli četvrti Dani Stenjevca, četverodnevni kvartovski festival humanitarnog karaktera koji će do 1. lipnja na više lokacija okupiti građane uz bogat program za sve generacije. Središte događanja je Park Lujze Janović Wagner, a organizatori najavljuju više od 70 besplatnih sadržaja. Poseban naglasak stavljen je na humanitarnu akciju za udrugu „Mali zmaj“, koja pomaže djeci iz socijalno ugroženih obitelji i nezbrinutoj djeci. Sredstva će se prikupljati kroz tradicionalnu humanitarnu tombolu, a nagrade su osigurali lokalni poduzetnici i obrtnici.

Posjetitelje tijekom četiri dana očekuju glazbeni nastupi, nastupi DJ-eva i repera, sportski turniri, dječje radionice i predstave, zdravstveni pregledi, vatrogasne demonstracije, aktivnosti za kućne ljubimce, kao i brojna predavanja, izložbe i tribine posvećene povijesti i kulturi Stenjevca. Organizatori ističu kako je riječ o najvećem kvartovskom festivalu u Zagrebu koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika te potvrđuje snagu lokalne zajednice. Festival se održava pod pokroviteljstvom mjesnih odbora Stenjevec-Sjever i Perjavica-Borčec, gradskih četvrti Stenjevec i Podsused-Vrapče te Grada Zagreba.

– Ovo nije samo festival, nego mjesto gdje kvart diše zajedno, gdje se susjedi pretvaraju u prijatelje, a park na nekoliko dana postaje prostor glazbe, druženja i zajedništva – poručuju organizatori. Detaljan program dostupan je na službenim stranicama festivala, a događanja će trajati sve do ponedjeljka, 1. lipnja.

