U DUBRAVI

U Zagrebu pao diler s neobičnim arsenalom: Stari znanac policije skrivao amfetamin i tenkovske mine

29.05.2026.
u 12:22

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom pretrage stana i drugih prostorija kojima se koristio na području Dubrave pronađeni su amfetamin, vaga za precizno mjerenje droge, ali i dvije tenkovske mine.Prema navodima policije, osumnjičeni je protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga nabavljao veće količine amfetamina koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Dubrave, nakon čega ih je dalje preprodavao.

Policijski službenici su jučer, 28. svibnja, u poslijepodnevnim satima pretragom stana pronašli 160 grama amfetamina te digitalnu vagu s tragovima droge. No, to nije bilo sve. Policija je tijekom pretrage otkrila i dvije tenkovske mine koje je 51-godišnjak, kako navode, neovlašteno posjedovao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Kako navodi policija, muškarac je temeljem ranije raspisane potrage Općinskog kaznenog suda u Zagrebu zbog određenog istražnog zatvora doveden i predan u Zatvor u Zagrebu. Riječ je o osobi prema kojoj je zagrebačka policija i ranijih godina više puta postupala te protiv nje podnosila kaznene prijave.
Zagreb: Prelet Rafalea u povodu 30 godina VRO Oluja
PROSLAVA OBLJETNICE

Letački spektakl na nebu iznad Zagreba: Vojska se priprema za veliki događaj, danas i sutra najavljena pojačana buka

Hrvatska vojska će kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja

