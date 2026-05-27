NA +35 CELZIJEVACA

U zaključanom autu garaže šoping centra ostavili psa: 'Čekala sam dva i pol sata, nitko nije došao'

Ana Vrbanek
27.05.2026.
u 16:00

Vlasniku je, kako je kazala, ostavila poruku na papiriću kao i bocu vode

Na temperaturi većoj od 35 stupnjeva Celzijevih na parkiralištu shopping centra Zagrepčanka Lucija Keser zatekla je vrlo uznemirujuću situaciju. U zaključanom automobilu bez otvorenih prozora nalazio se pas, dok je vlasnik za to vrijeme neometano bio u shopping centru, napisala nam je u dojavi.

"Pas je bio izrazito uznemiren, lajao je do iznemoglosti i vidno pokušavao privući pažnju i “tražio pomoć” kada me ugledao. S obzirom na visoke temperature i zatvoren prostor, situacija je izgledala kao ozbiljna opasnost za njegovo zdravlje i život. Ostala sam na mjestu, promatrala situaciju, čekala više od dva i pol sata, no nitko nije dolazio", ispričala je situaciju i dodala kako je bila onda primorana otići s parkinga.

Vlasniku je, kako je kazala L. Keser, ostavila poruku na papiriću kao i bocu vode kako bi vlasnik mogao odmah dati tekućine unesrećenoj životinji. Zagrepčanka je slučaj prijavila nadležnim tijelima, istaknula je.
CO
CommonSense
16:15 27.05.2026.

"Ostala sam na mjestu, promatrala situaciju, čekala više od dva i pol sata, no nitko nije dolazio", ...Bog nam pomogao s takvima kao što je Lucija. Čućala uz auto dva i pol sata a nije joj palo na pamet zvati policiju ili vatrogasce ili otići do info punkta pa da pozovu vlasnicu. Uz Luciji si pokojni

