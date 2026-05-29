VIDEO Planula brodica u Splitu, gusti dim nadvio se nad ACI marinom

Gusti dim danas se širio iz splitske ACI marine u uvali Baluni nakon što je na jednom plovilu izbio požar. Prema infomracijama DalmacijeDanas planuo je brod koji se nalazio na suhom vezu, a riječ je o plovilu dugom desetak metara. Požar su prvi uočili susjedi koji su odmah alarmirali vatrogasce.

Na intervenciju su upućena tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s deset vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i spriječili širenje vatre.

Kako javlja DalmacijaDanas, zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca požar je ubrzo ugašen. U intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasna vozila, a vatra je stavljena pod kontrolu prije nego što je zahvatila druga plovila ili izazvala veću materijalnu štetu. Uzrok požara zasad nije poznat te će biti utvrđen nakon očevida i istrage nadležnih službi.