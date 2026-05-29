'Klime nema, u tramvaj jedva uđeš, svaki drugi dan je kolaps': Zagrepčanin ispričao kako izgledaju ljetne vožnje javnim prijevozom

Kad živa na termometru prijeđe 30 stupnjeva, malo kome je drago vrijeme provoditi na otvorenom, a još je manje onih koji po vrućinama rado gužvali se s desecima drugih ljudi u javnom prijevozu. Jedan je stanovnik, frustriran nedavanim iskustvom, opisao kako izgleda vožnja u tramvajima i autobusima ZET-a za ljetnih vrućih dana, ali i općenito. Drži da je najgore upravo na istoku Zagreba, poglavito u Dubravi.

– S obzirom da je vani 32 stupnja i takva je sparina da se ne može disati, logično je da bi trebalo biti više tramvaja i buseva sa klimatizacijom. Ali ih nema. Ne samo trenutačno kada je vani kipuće nego općenito već od kad se vozim javim prijevozom. Svaki dan je nešto kod Maksimira, Avenije Dubrave, svaki dan je neki sudar, pa tramvaji ne voze, pa busevi preskoče raspored, pa se odjednom sjete da trebaju ić u spremište i tako dalje.

A da ne govorim o takvoj gužvi da se ne može ući u tramvaj, pa se onda čeka još 15 min da bi došao tramvaj za Dubec (a tamo ima još buseva koji idu u Sesvete naravno, i puno ljudi živi na samoj periferiji grada). Voljela bih znati zašto su tramvaji rjeđi na Istoku Zagreba, zašto su tolike gužve (i na cestama) i zašto se ništa ne može napraviti u vezi toga? Nikada se ne zna što će se očekivati u prometu u Dubravi, svaki drugi dan je kolaps i mislim da bi se trebalo nešto poduzeti u vezi toga. Neću ni govoriti da nema dovoljno Bajseva u području Gornje i Donje Dubrave, ali i Sesveta, a u centru i Zapadu ima svakih par minuta vožnje sljedeća Bajs stanica – upitao je u kvartovskoj grupi.

Mnogi su se korisnici društvenih mreža s njim složili, a dio njih poručio mu je da svoje upite pošalje gradskom prijevozniku. Neki su istaknuli dodatne probleme koji se javljaju u vožnji ljeti. – Zašto radi grijanje u javnom prijevozu, a vani temperatura zraka 30 stupnjeva?! Neki dan uz sjedala se osjeti kako toplina isijava iz grijača... Ne razumijem – upitala je jedna osoba.

– Mene zanima zašto 215 Kvatrić-Trnava već mjesecima ne poštuje vozni red. Umjesto svakih 15 min dođe nakon 45 i onda sljedeći nakon tri minute kao muhe bez glave. Prođu tri jedan za drugim pa ništa 45 minuta. Koji vrag se događa. Zetovci na pritužbe ne reagiraju. Vozači su otresiti i bezobrazni, deru se na ljude ako pitaju zašto kasne. Užas jedan – ispričala je svoje iskustvo druga.