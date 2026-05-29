VIDEO Vatrogasci ponovno intervenirali u krugu bivše tvornice Sljeme: 'Koliko puta moraju ispravljati brutalnu budalaštinu?'

Udruga Zelene i plave Sesvete upozorila je na novi izlazak vatrogasaca u krug nekadašnje tvornice Sljeme u Sesvetama, izrazivši zabrinutost zbog, kako navode, učestalih intervencija na tom zapuštenom prostoru. – Vatrogasci opet u krugu bivšeg Sljemena. Koliko puta moraju ispravljati brutalnu budalaštinu? Treba li se dogoditi tragedija da roditelji pitaju gdje su im djeca i zašto se igraju vatrom – objavila je udruga na društvenim mrežama.

Iz udruge ističu kako se, prema njihovim informacijama, Grad Zagreb priprema za rušenje i uklanjanje objekata koje je potrebno sanirati, no upozoravaju da bi radovi trebali započeti što prije. – Nadamo se da će biti na vrijeme. Prije nego netko strada – poručili su.Podsjetimo, napušteni kompleks bivše tvornice Sljeme već godinama privlači znatiželjnike, ali i osobe koje ondje neovlašteno ulaze, zbog čega su stanovnici i udruge u više navrata upozoravali na sigurnosne rizike.