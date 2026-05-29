FOTO Buktinja progutala Lamborghini u Velikoj Gorici: U požaru oštećena i zgrada

U Velikoj Gorici noćas je izbio požar u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada, u blizini stambene zgrade. Vatrogasci su dojavu o otvorenom plamenu zaprimili u 2:55 sati te odmah izašli na teren. Kako piše VGDanas, na intervenciju su upućena dva vatrogasna vozila i devet vatrogasaca. Požar je izbio na kontejneru koji se nalazio uz stambenu zgradu, a vatra i gust dim ubrzo su zahvatili okolni prostor.

"Izašli smo na intervenciju s dva vozila i devet vatrogasaca. Kontejner je gorio uz zgradu, pa je vanjski dio zgrade oštećen s prednje i bočne strane od dima. Bila je velika količina dima jer je gorjela plastika. Također, jedno vozilo je izgorjelo, a tri vozila su oštećena od dima", rekao je za VGDanas Ivica Maceković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice.

Prema prvim informacijama, u požaru je u potpunosti izgorio luksuzni automobil marke Lamborghini, dok su još tri vozila pretrpjela oštećenja zbog dima. Na sreću, u požaru nitko nije ozlijeđen. Točan uzrok izbijanja vatre bit će poznat nakon policijskog očevida koji je u tijeku.