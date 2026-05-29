© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NOĆNA INTERVENCIJA

FOTO Buktinja progutala Lamborghini u Velikoj Gorici: U požaru oštećena i zgrada

29.05.2026.
u 09:43

Požar je izbio u kontejneru koji se nalazio uz stambenu zgradu, a vatra i gust dim ubrzo su zahvatili okolni prostor.

U Velikoj Gorici noćas je izbio požar u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada, u blizini stambene zgrade. Vatrogasci su dojavu o otvorenom plamenu zaprimili u 2:55 sati te odmah izašli na teren. Kako piše VGDanas, na intervenciju su upućena dva vatrogasna vozila i devet vatrogasaca. Požar je izbio na kontejneru koji se nalazio uz stambenu zgradu, a vatra i gust dim ubrzo su zahvatili okolni prostor.

"Izašli smo na intervenciju s dva vozila i devet vatrogasaca. Kontejner je gorio uz zgradu, pa je vanjski dio zgrade oštećen s prednje i bočne strane od dima. Bila je velika količina dima jer je gorjela plastika. Također, jedno vozilo je izgorjelo, a tri vozila su oštećena od dima", rekao je za VGDanas Ivica Maceković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice.

Prema prvim informacijama, u požaru je u potpunosti izgorio luksuzni automobil marke Lamborghini, dok su još tri vozila pretrpjela oštećenja zbog dima. Na sreću, u požaru nitko nije ozlijeđen. Točan uzrok izbijanja vatre bit će poznat nakon policijskog očevida koji je u tijeku.

Avatar octopuss
octopuss
10:08 29.05.2026.

Aha, vozio bi Lamborginija, a ne bi vraćao dugove. 2. Kupi garažu. Da ja imam takav auto, kupio bih protuatomsko sklonište za njega...

Avatar juma
juma
10:04 29.05.2026.

To se dogadja kada imaš za Lamborghini, a nemaš za garazu. Parafrazirajući Milanovića, moglo bi se reći prvo sapun, pa onda parfem.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
10:26 29.05.2026.

Voziš Lamborghini, a živiš u Vg u stambenoj zgradi, bez garaže...ccc Kad već uzmeš auto pod dug bar ga staviš u garažu 🤣

