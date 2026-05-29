Hrvatska vojska na Jarunu, radovi, polumaraton! Niz događaja mijenja trase linija ZET-a, donosimo detalje

Budući da se u subotu na Jarunu održava velika proslava Dana Oružanih snaga RH i Dana Hrvatske kopnene vojske te 35. Obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, autobusna linija 113 sutra i prekosutra neće prometovati oko Jaruna, javljaju u ZET-u. I nije to jedina izmjena u prometu. Kako još dodaju, tramvajske linije 4 i 9 će u nedjelju, 31. svibnja, od 7 do 13 sati, prometovati izmijenjenim trasama zbog radova u Mihanovićevoj ulici. Linija 4 prometovat će preko Frankopanske i Trga bana Jelačića, a linija 9 preko Jelačić-placa, Glavnog kolodvora i Trga žrtava fašizma do Borongaja.

Što se tiče ostalih izmjena, zbog održavanja Turopoljskog polumaratona, u nedjelju, 31. svibnja, od 8.50 do oko 12.30 sati, autobusne linije 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 290 (Kvaternikov trg - Zračna luka - Velika Gorica) prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 268: Velika Gorica (Trg kralja Petra Krešimira IV. kod kućnog broja 8 - Sisačka ulica - obilaznica DC30 - Avenija Pape Ivana Pavla II - Ulica Rudolfa Fizira - Zagrebačka ulica te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti stajališta Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje i Podbrežnica. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi linije 268 zaustavljat će se samo na stajalištu u Ulici Rudolfa Fizira, u zoni raskrižja sa Zagrebačkom ulicom prema Velikoj Gorici;

Linija 290: Velika Gorica (terminal) - Sisačka ulica - obilaznica DC30 - Avenija Pape Ivana Pavla II. - Ulica Rudolfa Fizira te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti stajališta Ivana Pavla II u smjeru Velike Gorice, te stajališta Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje, Podbrežnica i Rudlfa Fizira u smjeru Zagreba. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi linije 290 zaustavljat će se samo na stajalištu u Ulici Ivana Pavla II., u zoni raskrižja s Ulicom Rudolfa Fizira prema Velikoj Gorici.