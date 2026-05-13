Hoće li biti naknade štete nakon jučerašnjeg nevremena? Tomašević: 'Ne možemo za svaku oluju raditi novu proceduru'

Hoće li Zagrepčani nakon jučerašnjeg nevremena dobiti financijsku pomoć za štetu, bilo je jedno od pitanja novinara na današnjoj konferenciji gradonačelnika Tomislav Tomašević. Tomašević je odgovorio kako Grad za sada ne planira nove naknade jer je šteta, prema njegovim riječima, znatno manja nego tijekom velikih oluja prethodnih godina. – Moram priznati da to nismo planirali, s obzirom na to da sam rekao već da je 15 puta manja šteta– rekao je Tomašević.

Podsjetio je kako je Grad financijsku pomoć građanima posljednji put isplaćivao nakon velikog nevremena 2023. godine. –Mi smo imali zadnju financijsku pomoć 2023. godine, kad je bila najjača oluja do tada, a onda je bila još jača oluja 2026. i tad nam se činilo primjereno da damo tu financijsku pomoć – kazao je. Dodao je kako su procedure za dodjelu pomoći administrativno zahtjevne i dugotrajne. – Te procedure financijske pomoći su vrlo opterećujuće za Gradsku upravu i nama je sada cilj da puno brže isplatimo pomoć za oluju koja je bila 27. ožujka nego što je bila isplaćena za oluju 2023. godine – rekao je gradonačelnik. Naglasio je i kako Grad ne može nakon svakog nevremena pokretati novi postupak isplate pomoći. – Ne možemo za svaku oluju raditi novu proceduru i isplaćivati financijsku pomoć, nego ipak za neke izvanredne događaje kad se radi o, kako kažu meteorolozi, stoljetnim olujama – poručio je Tomašević.