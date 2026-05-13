Predstavit će unikatan nakit i torbe, svijećnjake od močvarnog hrasta i keramičke sove ušare s Medvednice

Ovoga se mjeseca, točnije od 14. do 17. svibnja, na Trgu Petra Preradovića održava već tradicionalni sajam "Vrijedne ruke zagrebačkih proizvođača suvenira". Dvanaest zagrebačkih obrtnika na manifestaciji će ponuditi stanovnicima metropole i njihovim gostima autentične suvenire inspirirane bogatom kulturno-povijesnom baštinom grada.

Močvarni hrast na sajmu će predstaviti zdjele, nakit i svijećnjake izrađene od tog materijala, tisućama godina starog fosilnog drveta izvađenoga iz močvarnih područja i meandara hrvatskih rijeka. Amunini obrt ispunit će Cvjetni trg mirisima svojih prirodnih, ručno rađenih sapuna, a NocTurno će posjetiteljima ponuditi unikatni nakit i suvenire.

Na manifestaciji će sudjelovati i Hit izbor obrt, koji se ističe suvenirima s motivima Zagreba rađenima fuzijom stakla. Metal Monkey obrt izložit će nakit od mjedi, bakra, srebra i aluminija, a Art HD umjetničku keramiku za dom i suvenire inspirirane hrvatskom metropolom. Ata4art obrt će se također predstaviti ručno rađenim nakitom i oslikanim suvenirima.

M-Ring pak na sajam donosi rezbarije, nakit i ukrasne predmete, a Zovko obrt unikatne torbe, kape, novčanike i vrećice od pčelinjeg voska. AK design će izložiti ženske kravate, Rare pearl obrt voštane suvenire "Grad Zagreb" i cvjetne ukrase, a Arcus će posjetiteljima manifestacije ponuditi privjeske i keramičke ptice sreće, sove ušare s Medvednice.

Riječ je, napomenimo, o drugom od četiri sajma koji će ove sezone oplemeniti Trg Petra Preradovića i predstavlja važan dio turističke ponude Zagreba. Iza svakog suvenira stoji prava zagrebačka priča, ali i spoj generacijskog znanja, umjetničkog dara i one posebne topline koju samo domaće ruke mogu utkati u materijal od kojeg je izrađen.

Zagrebački obrtnici ne prodaju samo predmete. Oni daruju komadić duše grada, nešto što ćete ponijeti kući i što će vas uvijek podsjećati na proljetni Zagreb i osmijehe majstora koji stoje iza svojih štandova.

Sajam organiziraju Sekcija proizvođača suvenira i Udruženje obrtnika grada Zagreba, a bit će otvoren svakoga dana od 10 do 20 sati. Ulaz je, naravno, slobodan. Dođite, prošetajte se Cvjetnim trgom, porazgovarajte s obrtnicima i u njihovoj ponudi odaberite nešto za sebe.