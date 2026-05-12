'neće riješiti gužve'

'Veliki i skupi projekt iz prošlog stoljeća!' Sindikatu biciklista ne sviđa se Jarunski most

Gabrijela Krešić
12.05.2026.
u 18:12

U objavi na društvenim mrežama upozorili su kako novi cestovni ulazi i mostovi možda kratkoročno rasterete promet, ali dugoročno, tvrde, samo privlače još više automobila u grad

Dok Grad Zagreb najavljuje gradnju Jarunski most i novih avenija u Sesvetama i Dubravi, iz Sindikat biciklista stižu kritike da se Zagreb i dalje oslanja na “prometna rješenja prošlog stoljeća”. U objavi na društvenim mrežama upozorili su kako novi cestovni ulazi i mostovi možda kratkoročno rasterete promet, ali dugoročno, tvrde, samo privlače još više automobila u grad.

– Riječ je o velikim i skupim projektima iz prošlog stoljeća koji se nastavljaju provoditi unatoč tome što i praksa i znanost pokazuju da izgradnja novih ulaza u grad koji je već ionako pun automobila dugoročno neće riješiti problem, već ga dodatno pogoršati pojačanim dotokom novih osobnih vozila – poručili su iz Sindikata biciklista. Kao dobar primjer naveli su novi most u Helsinkiju koji je ovih dana otvoren isključivo za tramvaje, bicikliste i pješake.

– Osim smanjenja troškova izgradnje, takvi projekti održive načine kretanja gradom čine bržim, jednostavnijim i logičnijim izborom – naveli su. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević prošlog je tjedna predstavio planove za Jarunski most, projekt procijenjen na oko 140 milijuna eura bez PDV-a. Most bi trebao imati četiri prometne trake, tramvajsku prugu te pješačko-biciklističku infrastrukturu. 

VR
Vrapčanac
12:25 12.05.2026.

Sindikat biciklista najbolje zna kako treba u Zagrebu sve prilagoditi biciklima, evo meni danas došao serviser bojlera na biciku, nosi sav alat i sve dijelove u bisagama. Jučer mi došao čovjek za snimit instalaciju, donio profesionalni kompresor i kamere i sav alat isto u bisagama na biciku. Baš prekjučer vidio dostavljača na biciklu, u jednoj bisagi vozi vešmašinu, a u drugoj veliki frižider sa dvoja vrata. Ma za vikend vidio biciklistu i u bisagama mu nekih 20 - 30 bicikala. Ovo je Grad, Grad i građani imaju stvarne potrebe a ne komociju sindikalista biciklista koji brinu samo o sebi.

V0
Vlaskoulicanec3.0
12:28 12.05.2026.

A koji su oni faktotum? Evo meni se na primjer ne sviđa, da svi ti biciklisti voze kao manijaci po gradu i ne drže se nikakvnih propisa, da stalno moram paziti da me koji na, recimo Jelcu, ne pokupi, da voze ko divljaci po pločnicima, da izlijeću pred automobile na zebri i to iz mrtvog kuta i sl...

Avatar adminov..μ_penis..
adminov..μ_penis..
18:26 12.05.2026.

Mi iz sindikata vlasnika diesel SUV-ova s pogonom na sva 4, šaljemo sindikat biciklista kolektivno u krasan Quratz….

