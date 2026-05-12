'Veliki i skupi projekt iz prošlog stoljeća!' Sindikatu biciklista ne sviđa se Jarunski most

Dok Grad Zagreb najavljuje gradnju Jarunski most i novih avenija u Sesvetama i Dubravi, iz Sindikat biciklista stižu kritike da se Zagreb i dalje oslanja na “prometna rješenja prošlog stoljeća”. U objavi na društvenim mrežama upozorili su kako novi cestovni ulazi i mostovi možda kratkoročno rasterete promet, ali dugoročno, tvrde, samo privlače još više automobila u grad.

– Riječ je o velikim i skupim projektima iz prošlog stoljeća koji se nastavljaju provoditi unatoč tome što i praksa i znanost pokazuju da izgradnja novih ulaza u grad koji je već ionako pun automobila dugoročno neće riješiti problem, već ga dodatno pogoršati pojačanim dotokom novih osobnih vozila – poručili su iz Sindikata biciklista. Kao dobar primjer naveli su novi most u Helsinkiju koji je ovih dana otvoren isključivo za tramvaje, bicikliste i pješake.

– Osim smanjenja troškova izgradnje, takvi projekti održive načine kretanja gradom čine bržim, jednostavnijim i logičnijim izborom – naveli su. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević prošlog je tjedna predstavio planove za Jarunski most, projekt procijenjen na oko 140 milijuna eura bez PDV-a. Most bi trebao imati četiri prometne trake, tramvajsku prugu te pješačko-biciklističku infrastrukturu.