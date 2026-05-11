tko je nadležan?

'Pazite da neko dijete ne naleti!' Upozorili na gorući problem na Jarunu, a evo što učiniti ako naiđete na ovo

Zagreb: Mnogi su građani odlučili toplo poslijepodne provesti na jezeru Jarun
11.05.2026.
u 15:30

“Pazite da neko dijete ne naleti”, upozorila je jedna stanovnica Jaruna nakon što se u kvartovskoj Facebook grupi pojavila fotografija odbačene igle pronađene uz stazu u Ulici Lovre Ratkovića. Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije susjeda koji tvrde da se osobe koje konzumiraju drogu na tom području okupljaju već dulje vrijeme. Raspravu je pokrenula fotografija uz kratko pitanje: “Tko je nadležan, tj. kome javiti da ovo pokupi?” Ubrzo je uslijedio odgovor drugog člana grupe da je problem riješen.

Neki su građani upozorili da se osobe koje konzumiraju drogu navodno okupljaju na više lokacija. – Ima ih ispred Doma zdravlja Gajevo, po klupama usred dana... Provjerite oko klupa u Lovre Ratkovića i u našem parkiću da koje dijete ne naleti – napisala je jedna stanovnica. Drugi su podijelili i iskustva s prijavljivanjem policiji.  – Policija mi je rekla da ih zovem svaki put i uvijek su došli u roku pet do deset minuta – stoji u jednom komentaru.

