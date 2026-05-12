JESTE LI DOBILI SMS?

Zagrebačka policija upozorava na novi i opasan oblik prijevare: 'To vam ne šaljemo mi!'

Hana Ivković Šimičić
12.05.2026.
u 12:07

U SMS poruci se nalazi poveznica na plaćanje, koja vodi na web stranicu koja na prvi pogled djeluje kao Službeni portal za rješavanje sporova (ePrekršaji)

Zagrebačka policija zaprimila je dojave građana o zaprimanju SMS poruke u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U poruci se nalazi poveznica na plaćanje, koja vodi na web stranicu koja na prvi pogled djeluje kao Službeni portal za rješavanje sporova (ePrekršaji).  Zagrebačka policija upozorava da je riječ o lažnoj stranici i da SMS ne šalju oni. 

Foto: PUZ

– Ističemo da policija ne šalje obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako građani zaprime takvu poruku, ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu koja se nalazi u poruci. Radi se o obliku tzv. smishing prijevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke – poručili su. 

Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi, građani mogu saznati na stranici Web heroj.

