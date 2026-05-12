Klinci usred šume napravili improvizirani bike park. Susjedi: Ideja je super, ali ovi prizori nisu

Improvizirani poligon za bicikle duboko u šumi Jelenovac posljednjih je tjedana omiljeno okupljalište djece i tinejdžera iz kvarta, no dio stanovnika Črnomerca tvrdi da iza vožnji i druženja ostaje sve više smeća. Na problem je u Facebook grupi “Moj kvart – Črnomerec!” upozorio jedan stanovnik koji je naveo da se grupa djece okuplja iza autobusne stanice linije 139 u Šercerovoj ulici, gdje uređuju prepreke za vožnju biciklima. – Sama vožnja bicikala nije problem i lijepo je vidjeti klince kako borave u prirodi. Problem je što iza njih ostaje smeće – limenke, omoti, plastične vrećice i ambalaža od hrane – napisao je.

Dodao je kako su ih stanovnici više puta upozoravali da počiste za sobom, ali da se situacija, tvrdi, i dalje ponavlja. Objava je izazvala niz reakcija susjeda. Dok su jedni kritizirali ponašanje djece i roditelja, drugi su upozorili da bi problem možda bio manji kada bi na toj lokaciji bilo više koševa za otpad. – Možda bi pomogla kanta za smeće? – napisao je jedan stanovnik. Neki građani tvrde da su i sami posljednjih dana čistili iza djece.

– Jutrom kad šećem psa to stvarno izgleda ružno. Razumijem da uživaju u vožnji bicikala i druženju, ali stvarno malo treba da se sve počisti i baci u kante koje su kod autobusne stanice – stoji u jednom komentaru. Pojedini su pak istaknuli kako im je žao što se prostor u prirodi, koji djeca očito vole i koriste, pretvara u divlje odlagalište otpada. – Ne mogu vjerovati da po jednoj strani rade nešto lijepo, a po drugoj rade ovu sramotu – napisala je jedna stanovnica kvarta.