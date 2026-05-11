Ususret sezoni kupanja! Provjerili smo cijene zagrebačkih bazena i neke bi vas mogle iznenaditi

Premda vremenska prognoza za danas predviđa kišno i nestabilno vrijeme, svibanj je zapravo meteorološki idealan mjesec za provod na otvorenom. Bliži nam se, k tome, sezona kupanja, što znači da će mnogi Zagrepčani uskoro početi tražiti gdje se po metropoli mogu osvježiti na nekoliko sati. Izvukli smo zato podatke iz aktualnih cjenika objekata ustanove Upravljanje sportskim objektima te istražili kako Zagrepčani za cijenu jednog ručka u restoranu mogu provesti zabavan dan.

Sportaši i oni koji aktivno uživaju u vodenim sportovima bazene pohađaju tijekom cijele godine, a krajem svibnja i početkom lipnja počinje i navala ostalih Zagrepčana u potrazi za rekreacijom u vodi. Cijene na zagrebačkim bazenima nisu se mijenjale tijekom prošlih nekoliko godina, pa tako jednodnevna ulaznica za odrasle osobe i dalje stoji četiri eura, dok za djecu, umirovljenike i osobe s invaliditetom ona iznosi 1,5 eura.

Dnevna obiteljska ulaznica stoji 10 eura, a mogu ju koristiti dvije odrasle osobe i troje djece do 12 godina. Mališani do tri godine starosti u bazenske komplekse mogu ući besplatno. Mjesečna ulaznica za odrasle stoji 40 eura, uz pet eura kaucije za čip koji se nosi oko zgloba, a za djecu 22 eura. Na bazenu Utrina može se unajmiti i ležaljka, što stoji 3,31 eura po danu.

Većina bazena nudi i razne škole plivanja za djecu i odrasle, a cijena poduke ovisi o lokaciji i o grupi plivača. Za primjer ćemo uzeti Svetice, koje nude jedan od najvećih programa. Mala škola plivanja koja se odvija tri puta tjedno stoji tako 31,85 eura, Program "Bebe ribe" koji se održava dva puta tjedno košta 39,81, a program usavršavanja plivanja za djecu i odrasle (dva puta tjedno) 33,18 eura. Cijeli cjenik možete pogledati ovdje

Pojedini kompleksi nude i dodatne aktivnosti, pa tako u ŠRC-u Šalata se, osim bazena, uz naknadu mogu koristiti i rukometno, košarkaško i polivalentno igralište. Cijena ovisi o tome je li usluga bez ili sa rasvjete, pa tako, primjerice, najam košarkaškog igrališta bez rasvjete stoji 5,31 eura a s rasvjetom 10,61 eura. Cijeli cjenik je ovdje.

Što se tiče rekreacije na Jarunu, kupanje je besplatno, no morat ćete platiti parking od dva eura nedaleko jezerskog kompleksa, budući da je odnedavno riječ o pješačkoj zoni. Želite li, pak, uživati u ribolovu, dnevna dozvolastoji 2,65 eura, a treba platiti i dnevnu naknadu od 5,31 eura koja traje 24 sata od kupnje. Ako želite ići nekoliko dana za redom, možete platiti trodnevnu naknadu od 13,28 ili sedmodnevnu od 18,58 eura.