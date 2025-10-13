Velika obljetnica zagrebačkog HNK-a, Hrvatska pošta pripremila posebno iznenađenje

Hrvatska pošta će od 14. listopada u optjecaj staviti novu prigodnu poštansku marku u povodu 130. obljetnice zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, jednog od najvažnijih simbola hrvatske kulture i umjetnosti. Nova prigodna poštanska marka izdana je u nakladi od 25.000 primjeraka, u arku od 12 maraka, a uz nju je pripremljena i prigodna omotnica prvog dana (FDC), priopćila je Hrvatska pošta u ponedjeljak. Nominalna vrijednost marke iznosi 0,72 eura, a autor dizajna je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba. Na marki je prikazana dojmljiva unutrašnjost Hrvatskoga narodnog kazališta, prema fotografiji Mare Bratoš, fotografkinje iz Dubrovnika.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, središnje nacionalno kazalište Republike Hrvatske, svoju je djelatnost počelo 1834. na Markovu trgu, a u reprezentativnoj kazališnoj zgradi na današnjoj adresi, čija je gradnja trajala samo šesnaest i pol mjeseci, djeluje od 1895. godine. Zgradu, djelo bečkih arhitekata Hermanna Helmera i Ferdinanda Fellnera, svečano je otvorio car Franjo Josip I. 14. listopada 1895. simboličnim udarcem srebrnim čekićem iznad glavnog ulaza, podsjetila je intendantica HNK Iva Hraste-Sočo. Tijekom 130 godina svoga neprekinutog djelovanja imala je više od 4000 premijernih izvedbi drame, opere i baleta, kao i nebrojenih svečanosti, proslava i obljetnica. U njoj su stvarali i nastupali najistaknutiji umjetnici Hrvatske i svijeta, a ansambli HNK-a gostovali su diljem Europe i svijeta pridonoseći međunarodnoj prepoznatljivosti hrvatske kulture.

Dodala je kakao Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu nije samo kazalište, već simbol grada, točka susreta umjetnosti i građana, dom generacijama izvođača i publike. Zgrada plijeni svojom monumentalnošću, ali i toplinom, dostupnošću i ulogom u svakodnevnom kulturnom životu metropole. Veliku 130. obljetnicu, koja se obilježava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, HNK u Zagrebu slavi cijele 2025. raznovrsnim programima i svečanostima, s pogledom u budućnost i odgovornošću prema bogatoj prošlosti. Izdavanje prigodne poštanske marke u čast ovoj obljetnici simboličan je čin koji potvrđuje njezino nacionalno značenje i trajnu vrijednost u kolektivnoj memoriji hrvatskog društva, zaključila je.