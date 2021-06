Večernjakova biciklijada starta u 11 sati, a poslije se družimo na Bundeku

Smanjiti stres, održavati formu, parkirati bilo gdje, sačuvati okoliš. Jedno je od najjeftinijih prijevoznih sredstava i svaki je okretaj pedale korak prema zdravlju. I više nego dovoljno razloga postoji za bicikliranje, što do posla, škole, kuće... ili pak sportski i rekreativno. Zato danas valja izići iz četiri zida i pridružiti se ekipi koja vozi rutom od osam i pol kilometara na 39. Večernjakovoj biciklijadi. Start je u 11 sati na Bundeku, gdje je i cilj, a od deset je sati okupljanje sudionika, prijava i razgibavanje uz taktove dobre glazbe.

Nije je zaustavila ni korona

Još od 17. lipnja 1979. godine, kada je održana prva biciklijada, svako novo izdanje manifestacije ima za cilj da se što više popularizira pedaliranje, fizički pokrene čitatelje, promovira zdrav način života i prijevoza te ukaže na manjak biciklističkih staza u metropoli. A posebice se vozilo na dva kotača pokazalo važno lani, kad je počela pandemija pa se morala održavati fizička distanca. Prva je biciklijada te 1979. godine, dakle, okupila 7000 vozača, koji su pedalirali od zagrebačkoga Trga Francuske Republike prema samoborskoj livadi Vugrinec. Već više od četiri desetljeća Večernjakova biciklijada povezuje ljude, a priča na dva kotača s godinama se produbljivala. Jedno od najzapamćenijih izdanja bilo je 1989. godine, kada je gotovo 40.000 biciklista zavladalo zagrebačkim ulicama. Sudionici su se za nekih biciklijada mogli i kupati na bazenima, a tijekom godina manifestacije zabavljale su ih i najveće zvijezde, poput Gabi Novak, Severine ili Tajči. Tradicija je tijekom Domovinskog rata, nažalost, na nekoliko godina bila prekinuta, a i ruta se tijekom vremena mijenjala.

Prije 23 godine, primjerice, vozilo se od Maksimira do Prepuštovca, a u toj je koloni vozača sudjelovao i tada najveći bicikl u Europi koji je izradio Ivo Trambuš iz Dugog Sela. Lani je Večernjakova biciklijada održana virtualno, budući da je epidemija uzela maha, pa su mogli sudjelovati vozači iz svih krajeva Hrvatske. Danas se pak vozi od Bundeka pa Avenijom Većeslava Holjevca, zatim Vukovarskom do Savske pa natrag Slavonskom i preko Mosta slobode. Cestovni promet će na tom potezu biti zatvoren za automobile od 10.30 do 12 sati.

I kampanja “Djeluj sada”

Pedaliranje završava oko podneva, a na jugoistočnoj strani novozagrebačkoga jezera Bundek sudionike i sve koji ih dolaze bodriti ili pak jednostavno provesti sunčano popodne na svježem zraku dočekuju sjajne Zagrebačke mažoretkinje. U bogatome programu nastupit će, među ostalima, i Bojan Jambrošić, DJ GoDJi, plesna skupina Lana te dječji zbor Zagrepčanke i dečki. Najmlađi će se proveseliti uz modeliranje balona, kino, party tobogan, stijenu za penjanje i stolni nogomet za koje je zaslužna tvrtka Maskote. hr, a na njih će paziti animatori. Predstavit će se i freestyle trikovi s loptom, a moderator zabavnog poslijepodneva bit će poznati radijski voditelj Silvano Gospodarić. U organizaciji Grada Zagreba, Ureda za zdravstvo, udruge “Zdravi pod suncem” i partnera provodi se ondje usto akcija pod nazivom “Djeluj sada” s ciljem ranog otkrivanja melanoma i prevencije zloćudnih tumora kože. U sklopu nje organizira se edukacija o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu za sve zainteresirane sudionike Večernjakove biciklijade.