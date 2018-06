Uz crkvu u Remetama uredit će Gospin vrt

Za svaku Veliku Gospu livada nasuprot ulazu u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama okupi na tisuće vjernika.

Mise na otvorenom na taj su dan najmasovnije u glavnom gradu. No, dok se sprema slavlje Marije, gotovo da nema onog koji ne prati vremensku prognozu. Jer ako se predviđa kiša ili vlažno vrijeme, slušanje mise i molitva u blatu nešto je na što su navikli oni koji onamo dolaze za blagdana.

Okupljaju se tisuće vjernika

Livada ponekad pod tisućama stopa postane blatna kaljuža, pa je vodstvo svetišta odlučilo pokrenuti pitanje uređenja okoliša crkve i samog svetišta. Dosad je uređen prostor uz južnu stranu zdanja, arheološko nalazište na kojem su pronađene iskopine crkve iz 13. stoljeća te južna fasada, a na jesen počinje obnova glavnoga pročelja. No, najveća je novost uređenje Gospina vrta, i to upravo na livadi koja okuplja tisuće vjernika. Ona će već od iduće Velike Gospe postati oaza molitve i duhovnog odmora, uz šetnice, fontane, vrt, cvjetnjak, klupe za odmor...

Gospin vrt radi se prema rješenju arhitekta Ivana Vučkovića, a prije nego što je počeo s projektiranjem, kaže, razgovarao je sa svim svećenicima svetišta koji su mu prenijeli njihove želje i viđenja te iskustva sa sličnim projektima izvan Zagreba.

– Sve je počelo tako da je sa mnom kontaktirao otac Antonio Mario Čirko, župnik župe i upravitelj svetišta Majke Božje Remetske. Želja mu je bila brendirati svetište koje ima svoju dugu tradiciju i povijest te osmisliti i organizirati sadržaje koji bi bili zanimljivi i brojnim zagrebačkim turistima – ističe Vučković, dodajući da će, uz novi oltar, urediti i dvadesetak molitvenih postaja na kojima će prikazati Marijin i Isusov život.

Učinit će to kroz specijalne efekte koje će postići ugradnjom višeslojnog stakla u betonske bijele podloge. Uz oltar i tribine za VIP goste te posjetitelje postavit će i razne vrste rasvjeta te najmodernije ozvučenje kako bi se ondje mogli događati i drugi sadržaji, poput vanjskih koncerata koji će, kaže Vučković, upotpuniti kulturnu kartu Zagreba.

Postoji od 1240. godine

No, prije nego što počnu radovi na Gospinu vrtu, ističe predsjednik Gradske četvrti Maksimir Stanko Gačić, mora se sanirati klizište te potporni zid ispod livade koji je popucao. To će se raditi uz nadgledanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, s obzirom na to da je kompletno svetište pod zaštitom.

Bit će to prvo temeljito uređenje otkako je crkva obnovljena pod vodstvom Hermana Bolléa nakon velikog potresa 1880. Bollé je paralelno s remetskom crkvom obnavljao i zagrebačku katedralu. Prije tog vremena crkva se dograđivala i obnavljala mnogo puta s obzirom na to da povijest svetišta počinje dolaskom redovnika pavlina u Remete oko 1240. godine.