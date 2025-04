Uskrs u Susedgradu: Besplatne likovne radionice i predstava 'Zeko Eko traži mamu'

Uskrsne blagdane možete obilježiti na poseban način uz niz zanimljivih i edukativnih aktivnosti za djecu u Centru za kulturu i informacije Susedgrad. Organizirane su besplatne likovne radionice, a ljubitelji kazališta mogu uživati u predstavi "Zeko Eko traži mamu". Za sve mališane između 6 i 12 godina, pripremljene su dvije besplatne likovne radionice. Prva radionica pod nazivom "Uskrsni vijenac i jaje iznenađenja" održat će se u srijedu od 18 do 19 sati, dok je druga radionica, "Kaj, da imam duge uši bio bi zec?", zakazana za četvrtak, 17. travnja, također od 18 do 19 sati. Za sudjelovanje na radionicama potrebne su prijave, a prijaviti se možete putem e-maila na adresu vedran@czkio-susedgrad.hr. Broj polaznika je ograničen, stoga požurite s prijavama.

Ljubitelji kazališta neće željeti propustiti predstavu "Zeko Eko traži mamu", koja će se održati sutra u 17sati. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 3 godine, a ulaznice su dostupne za kupovinu online na www.entrio.hr ili na ovlaštenim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice iznosi 6,00 eura. Ova emotivna predstava prati avanture zeca koji, nakon što je odvojen od svoje obitelji i preselio u grad, odlučuje pobjeći i vratiti se u šumu u potrazi za svojom majkom.

Kroz priču, djeca uče o važnosti očuvanja okoliša, pravilnom zbrinjavanju otpada, kao i o tome kako se nositi s nepoznatim situacijama i kome vjerovati. Blagajna Centra za kulturu i informacije Susedgrad otvorena je utorkom od 10 do sati, srijedom od 16 do 20 sati, četvrtkom od 10 do 13 sati, te sat vremena prije početka programa. Za više informacija o predstavi, posjetite link na web stranici.