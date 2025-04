Sajam oldtajmera sutra u Španskom: Očekuju vas koncerti, pantomima i bogata gastronomska ponuda

Ljubitelji automobila, dobre glazbe i opuštene atmosfere – pripremite se za pravu retro poslasticu. Suta ispred City Centra one West održat će se Festival oldtimera, cjelodnevni događaj koji okuplja sve zaljubljenike u bezvremenske automobile i dobar provod. Program počinje u 9 sati i traje sve do 18 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatoj izložbi američkih i europskih oldtimera, a za dodatnu atmosferu pobrinut će se raznoliki glazbeni i zabavni sadržaji. Jazz kvartet Vojkana Jocića nastupit će od 11 do 13 sati i unijeti dašak elegancije u jutarnji dio programa. Nakon njih, od 13 do 14 sati, publiku će zabaviti pantomimičar u stilu Charlieja Chaplina, a predvečer, od 16 do 17.30 sati, atmosferu će dodatno zagrijati rock bend Robovi slobode.

Gurmani će također doći na svoje – posjetitelji će moći kušati sočne smash burgere, osvježiti se hladnim pivom iz Pivnice Medvedgrad te zasladiti nepce poznatim fritulama by Boba. U kombinaciji s dobrom glazbom, odličnom hranom i ugodnim proljetnim vremenom, očekuje se pravi ugođaj za pamćenje. Festival oldtimera je idealna prilika za opušteno druženje s obitelji i prijateljima, a posjetitelji svih generacija zasigurno će pronaći nešto za sebe. Retro šarm, zanimljive priče iz svijeta oldtimera i vedra atmosfera jamče nezaboravan dan ispred City Centra one West.