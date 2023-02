Velike novosti u Zagrebu: Odvoz otpada jednom tjedno, stiže poskupljenje, predstavljeni i pročelnici

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec i ovoga su utorka na redovnoj konferenciji za medije izašli pred javnost te komentirali aktualnosti i odgovarati na pitanja iz svakodnevice glavnog grada. A teme su brojne. Kako gradonačelnik komentira odluku suda u slučaju roditelj odgojitelj i što ona donosi za grad?

S druge strane, što će biti s poskupljenjima komunalnih usluga u metropoli o kojima se priča već tjednima. Podsjetimo, Tomašević je u više navrata kazao da će se odluka o tome što će poskupjeti i koliko donositi nakon razgovora s koalicijskim partnerima.

Odvoz miješanog otpada jednom tjedno

Gradonačelnik Tomašević najavio je novi režim odvoza za otpad.

- Uvođenjem novog modela smanjio se udio komunalnog otpada za 27 posto za nekoliko mjeseci, što nije uspio niti jedan Grad u RH, što nam omogućuje da smanjimo broj odvoza miješanog komunalnog otpada za višestambene zgrade kako bi stabilizirali pojačani odvoz papira i plastike - kazao je Tomašević.

Dodao je kako je sustav tijekom protekla dva tjedna testiran u Gradu, a ukoliko se pokaže potreba odvozit će se i češće.

- To je uobičajen trend i u drugim gradovima u Europi koji razvrstavaju. Primjerice u Budimpešti se također odvozi MKO jednom tjedno, to je i u Münchenu. U Ljubljani je izuzev u centru Grada odvoz u drugim četvrtima jednom u tri tjedna - istaknuo je dodavši da će to značiti stabilizaciju i češći odvoz plastike koja se na nekim mjestima odvozi i četiri puta tjedno.

Najavio je da će se nabaviti i novi kamioni za odvoz te kako su već unajmljeni kamioni za dodatne kapacitete. Žute vrećice i dalje ostaju za kuće, uz molbu za stanare višestambenih zgrada da ne ostavljaju žute vrećice ispred zgrada osim ako ne žive u centru, već da se plastika odlaže u žute kontejnere.

- Stoga smo postavili još 5 tisuća novih kontejnera od 1100 litara - rekao je.

Napomenuo je kako nije nužno odvajati plastiku i metal u žute vrećice. Nije nužno odvajati i biootpad u smeće vrećice, već je dovoljno i u papirnate i ostale vrećice, nastavio je Tomašević obrazlaganje o otpadu.

- Ukoliko građani žele znati koji je dan kada će se otpad odvoziti, mogu to saznati na mrežnim stranicama Čistoće gdje je postavljena tražilica u koju unesete adresu i doznate kada vam je termin odvoza otpada - rekao je Tomašević i dodao da je opcija i provjera u aplikaciji RazvrstajMojZg.

Sirišćević odlazi s čela Lisinskog

Druga tema na koju je gradonačelnik referirao je razrješenje šefa Lisinskog Dražena Siriščevića čiju smjenu je zazražilo Upravno vijeće.

- Ravnatelj Sirišćević na toj je funkciji 14 godina. S obzirom na sve okolnosti prihvatio sam prijedlog vijeća i razriješit ću ga s mjesta ravnatelja - kazao je Tomašević.

23.02.2023., Zagreb, Drazen Siriscevic, ravnatelj dvorane Lisinski Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Novi pročelnici

Treća tema bila je vezana za nove pročelnike, odnosno rezultate natječaja za nova četiri pročelnika koja je već procurila u javnost.

- Gradski ured za gospodarstvo preuzima Ana Pavičić Kaselj koja je diplomirala ekonomiju u Osijeku, a magistrirala u Hamburgu, a iskusna je u temama otpada, energetike i održivog razvoja. Bila je i pomoćnica ministra u Ministarstvu graditeljstva. Druga osoba je Stanko Kordić koja je bila glavni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, a preuzet će upravljanje Uredom za promet, član je stranke Glas, bio je žestok kritičar bivšeg gradonačelnika. Treća osoba koju sam imenovao je Dražen Lučanin, član Možemo i šef VGČ-a Črnomerec. Četvrti pročelnik Stručne službe je Željko Matijašec za kojeg smatram da je bio najbolji na natječaju. Što se tiče ravnateljice Kornelije Mlinarević koja je imenovana u Razvojnu agenciju, mislim da je to dobro imenovanje jer je iskusna u EU projektima - pojasnio je Tomašević.

S ovim imenovanjima poznato je 13 novih pročelnika i ravnatelja ključnih ustanova gradske uprave. Od njih dvoje je sa stranačkom iskaznicom, od toga samo jedan iz stranke Možemo, a drugi je iz Glasa.

Nakon uvodnog izlaganja uslijedila su pitanja novinara.

12.10.2022., Zagreb - Drazen Lucanin sef je VGC Crnomerec te govori o izgradnji nove biciklisticke staze. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

O Bandićevom spomeniku

Redovna konferencija ovog utorka događa se i na drugu obljetnicu smrti bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji i dvije godine nakon smrti nema riješeno pitanje spomenika na Mirogoju. Novinari su gradonačelniku ukazali da je ministarstvo kulture dalo zeleno svjetlo za grob Milana Bandića.

- Godinu i pol nije došao ni zahtjev za postavljanje spomenika, a dok se ne razrješi istraga koja je u tijeku nećemo dati suglasnost za spomenik - pojasnio je Tomašević.

Izlaze li kosturi iz ormara iz Bandićevog mandata još uvijek?

- Malo je morbidno o tome na godišnjicu smrti, ali budući da biste me pitali vjerojatno o poskupljenju vode možemo podsjetiti da je 2007. izdana obveznica Holdinga za sanaciju vodovoda, a gotovo ništa nije utrošeno u te svrhe. Nama danas magistralni cjevovodi pucaju na dnevnoj i tjednoj bazi jer se nije ulagalo na vrijeme - ponovio je još jednom Tomašević i opravdao poskupljenje vode od 15% koje stupa na snagu sutra.

O translacijskom centru

Grad mora pokriti sve troškove ako se novac za Translacijski centar ne utroši do kraja 2023. Ustanova kao što je Srebnjak ne može otići u stečaj, već Grad mora pokriti dugove.

- To se ne može, ne smije i neće dogoditi dok sam ja gradonačelnik i zato smo nastavili s projektom, ali izvođač je jednostrano raskinuo ugovor. Trenutno se fazira projekt kako si EU komisija potencijalno prihvatila pokriti dio troškova, a ostatak projekta da se financira iz nove omotnice. Tako da rizik je u ovom trenutku za Grad prevelik i zato podržavamo da se uloži novac u aplikaciju za faziranje, ali dok se to ne riješi nećemo ući u nove radove - rekao je.

O roditeljima odgojiteljima

- 2.5 milijarde kuna je otišlo na mjeru za koji su mnogi složni da je pogrešna jer Grad taj novac nije utrošio na kapacitete u vrtiću. Nama se iznos za roditelje odgojitelje mjesečno gotovo izjednačio s troškom plaća 6 tisuća zaposlenih u gradskim vrtićima. Zato je ova odluka bila nužna i sada će taj novac moći ići za gradnju novih dječjih vrtića, ali i unaprijeđenja uvjeta rada ljudi koji tamo rade jer jedno bez drugo ne može. Za 16 projekata gradskih vrtića moramo financirati 75% izgradnje, iz EU fondova je samo 25%. Pored toga moramo zaposliti i nove odgojitelje - odgovorio je Tomašević i time komentirao odluku suda.

Zamjenica Danijela Dolenec najavila je da će se u narednim mjesecima puno govoriti o vrtićima.

- Inicijalno smo prijavili na EU sredstva 21 projekt, no nisu svi prošli, a ići će novi poziv na koji ćemo prijaviti 5 projekata kojima je nedostajao poneki papir. Ovih 16 koje je dobilo zeleno svjetlo za njih imamo osigurana proračunska sredstva. Znate da imamo tri gradilišta koja će uskoro biti gotova, uskoro ćemo otvoriti i nova gradilišta za još tri vrtića. Tempo s naše strane je maksimalan jer je to pitanje od interesa za cijeli Grad Zagreb - pojasnila je Dolenec.

Radi se o oko 18 tisuća djece, od kojih je ciljana vrtićka populacija oko tri tisuće djece, dok su ostali starije životne dobi, od kojih oko tri tisuće i punoljetno, dodala je i ponovila kako ne očekuje da će se ove godine, već sljedeće biti univerzalno dostupni vrtići svoj djeci.

- Ušteda s obzirom na odluku suda je 160 milijuna kuna, a u sljedećoj godini značajno više - rekao je Tomašević.

O kolektivnom ugovoru u Holdingu

Danas, odnosno večeras, ističe i rok dogovoren sa sindikatima Zagrebačkog holdinga, a koji se tiče sistematizacije radnih mjesta te usklađivanja koeficijenata, Drugim riječima, dvama najkompleksnijim točkama novog kolektivnog ugovora sklopljenog prije mjesec dana kojim se izbjegao štrajk, a u kojem je radnicima obećano poboljšanje materijalnih prava.

- Što se tiče sistematizacije, ona napreduje dobro za najveće grupe i podružnice. Možda neće sve stići do kraja mjeseca, ali već danas će dio biti prezentiran radnicima - rekao je.

Ponovio je da vjeruje u uspjeh pregovora i da bi htio da se smire strasti oko te teme jer dogradonačelnica Dolenec osobno razgovara s radnicima redovno.

31.01.2023., Zagreb - Tomislav Tomasevic dao je izjavu za medije nakon sastanka s predstavnicima radnika Cistoce. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

O poskupljenju vode

Kada će krenuti sanacija cjevovoda i hoće li grad uspjeti to realizirati u što sumnja Davor Bernardić, gradonačelnik je oštro odgovorio.

- Skeptičan je jer on u 20 godina dok je bio s Bandićem nije učinio ništa, ali mi hoćemo to napraviti. S druge strane, proziva na netransparentnost natječaja, dok mi štitimo privatnost kandidata koji nisu izabrani jer želimo da se opet jave. Usporedimo li to s periodom dok su Bernardić i Bandić bili u istoj stranci, onda se možemo sjetiti 2009. kada se Kojić hvalio da si je sam pisao pitanja za test na natječaju. To je dio miljea gospodina Bernardića i ako je on to tako radio onda očekuje da to rade i drugi - odgovorio je.

17.01.2023., Zagreb - Zbpg ucestalih pucanja cijevi za vodu, gradonacelnik grada Zagreba Tomislav Tomasevic najavio je poskupljenje vode. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

O Milki Planinc

- Raspoloženje u Odboru nije da se njoj dodijeli ulica , svi VGČ imaju pravo podnijeti zahtjev, ali Skupština odlučuje - kratko je komentirao Tomašević.

O Dinamu

- Sa Upravom kluba imam redovne sastanke na temu stadiona. Teze da Skupština razrješuje članove Dinama su odbačane i protustaturarne tu se Gradski ured javno odredio. Međutim, sljedeći tjedan je redovna sjednica skupštine i jasno je sve jer imamo pravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama. Dio ljudi u klubu želi da ti ljudi i dalje upravljaju Dinamom, ako se to dogodi Grad ne može surađivati s klubom ni na koji način, kamoli oko stadiona, gdje je samo zemljište vrlo vrijedna imovina.

Stranke u vladajućoj većini su složne da ako Dinamo ne bude demokratiziran, neće biti suradnje između Grada i Dinama. I dalje se vode razgovori između Crkve, Dinama i Grada koji je većinski vlasnik zemljišta te se vode razgovori s Vladom i Kaptolom jer bi Vlada trebala obeštetiti Crkvu ako se zemljište oduzme i razgovori idu u dobrom smjeru i zato mislim da bi bilo tragično da Dinamo odluči ići starim putem izvlačenja novca - komentirao je Tomašević.

O raskidu ugovora s Info media grupom

- Nikakve prijetnje i ucjene me neće natjerati da promijenim odluku koja je u interesu Grada - ponovio je i zaključio konferenciju.

