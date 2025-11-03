Naši Portali
U NOVOM ZAGREBU

Upali u kafić i ostali u šoku: 31-godišnjak policiji predao kokain, a evo što su mu doma pronašli

Autor
Večernji.hr
03.11.2025.
u 11:33

Nakon dovršenog postupanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a 31-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sve je počelo u subotu, 1. studenoga, u večernjim satima, kada je policija u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba provjeravala identitet osumnjičenog. Tijekom postupanja, 31-godišnjak je dragovoljno predao paketić s ukupno 118,25 grama kokaina.

Idućeg dana uslijedila je pretraga kuće i pripadajućih prostorija koje koristi osumnjičeni na području Velike Gorice. Tom su prilikom policijski službenici pronašli dodatnih 291,80 grama kokaina te digitalnu vagu, za koju se sumnja da je korištena u pripremi droge za daljnju preprodaju.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, nabavljao veće količine kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u svom domu te ih dalje prodavao na ilegalnom tržištu. Nakon dovršenog postupanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a 31-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.
PUZ Zagreb

