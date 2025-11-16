Naši Portali
PRIVEDEN 39-GODIŠNJAK

Uhićen jer je ometao vozačicu autobusa te joj verbalno prijetio

Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
16.11.2025.
u 07:52

No kasnije je uhićen i priveden na policiju gdje je ispitan, a slijedi mu i privođenje sucu istrage.

Za verbalne prijetnje 24-godišnjoj vozačici autobusa, sumnjiči se 39-godišnjak. Kako je priopćila zagrebačka policija, sumnjiči ga se da je 14. studenog u 21.30 u Planini Donjoj u Planinskoj ulici, tijekom vožnje, prišao vozačici autobusa. Prvo ju je ometao dok je ona obavljala svoj posao, odnosno vozila autobus, a zatim joj je počeo i verbalno prijetiti. No kasnije je uhićen i priveden na policiju gdje je ispitan, a slijedi mu i privođenje sucu istrage.
Ključne riječi
autobus policija uhićenje Planina Donja

