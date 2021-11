Ugostitelj Marin Medak: Ovo je "ho-ruk" Advent, bit će i manje kućica od najavljenih 70

Zagrebački ugostitelj Marin Medak, vlasnik restorana Rougemarin i jedan od zakupnika adventskih kućica u Zagrebu, gostovao je u studiju Večernjeg lista a tema je bila zagrebački advent, njegova organizacija, kao i očekivanja ugostitelja. S njim je razgovarala novinarka Petra Balija.

Komentirao je, za početak model Adventa koji je organizirala nova gradska uprava.

- Puno je tu dječjih grešaka bilo oko natječaja, ali ono što je definitivno jest da je sve skupa transparentnije. Nema monopola za te "generičke lokacije", da ih netko sebi rezervira. Sad su one same po sebi, poput Trga bana Jelačića, dostupne tako da se pošteno plati koliko ta lokacija vrijedi i na taj način Grad ubire sigurno puno više novca nego što je bilo prije. No, Grad bi trebao za iduću godinu pročistiti koje su lokacije za manifestacije kao i da one dobiju svoj cjenik po danu, te da grad napravi potrebnu infrastrukturu za manifestaciju. Da imaš već postavljen plugin za struju, uključiš kablove i da znaš koliko si struje potrošio za vrijeme dok si zakupnik - objasnio je Medak, dodavši da je zakupnicima jedna od prepreka to što na sebe preuzimaju brigu o infrastrukuri, kao i visoke cijene naknada.

- Sama komunalna naknada je nenormalno skupa, meni je po jednoj kućici 735 kuna dnevno i to je veliki iznos novca. Meni je to nerealan iznos jer je recimo, neki objekti ne plate toliko u mjesec dana rada. Mislim da je to jako puno - dodao je. Uspoređujući Bandićev i Tomaševićev model Adventa, naglasio je da mu se sviđa transaparentnost novog modela, no nije uvjeren u njegov ekonomski učinak. A dodao je i da je organizacija izvedena na "ho-ruk" i da se nada da će se što prije početi, u dogovoru s ugostiteljima, obrtnicima i predstavnicima event industrije, s organizacijom onog sljedećeg Adventa.

- Teško je vjerojavati. Ja vjerujem da će ukupan dio novca, a tu je i pandemija veliki faktor, biti puno veći iz 2019. nego iz 2021. ali tu je razlog prije svega pandemija. Da je nije bilo mislim da bi to bilo drukčija, i da bi grad uprihodio više novca od ovogodišnjeg adventa. Ali problem je što je sve napravljeno na horuk. Prekasno se krenulo. Jako prekasno. To je trebalo krenuti ljetos. Advent u Zagrebu je postao jedino turističko svjetlo Grada Zagreba. To je ono što pokreće velike mase građane i jedan mainstram projekt kojii treba gajiti i ne dozvoliti da propadne. To je jedina svjetla točka grada Zagreba - rekao je Marin Medak, te komentirao uvjete natječaja.

- Neki kažu da je jedan od uvjeta trebalo biti da prijavitelj mora biti ugostitelj. Mi smo to tražili i obrtnici, a gadonačelnik na to nije htio pristati što je problem. Meni je veliki problem da se netko bavi drugom djelatnošću što on zapravo nije. Ja ne mogu biti doktor, javni bilježnik, pravnik, ali ugostiteljstvom se može baviti svatko - kazao je.

Nisu se ni sve kućice popunila, sa 90 je brojka pala na oko 70, a sad neće biti niti toliko.

- Bit će ih na kraju oko 60, ljudi još uvijek odustaju. U tom natječaju nisu stajale neke stvari koje će im stvarati dodatan trošak poput Čistoće, struja dodatna, i ljudi gubi entuzijazam. A puno ih se prijavilo pa dobilo više nego što ih je trebalo - rekao je.

Najavljuju i COVID potvrde za koncerte pa zabrinjavaju li ugostitelje epidemiološke mjere, pitala je novinarka Peta Balija.

- Mi smo već dvije godinne pod apsolutnim mjerama dok 90 posto djelatnosti nije imalo nikakve mjere. Ja nikako ne mogu prihvatiti COVID mjere jer sam ja prvi cijepljen i ja u tom času ostajem bez ljudi koji se ne žele cijepiti, a ja im ne mogu reći da se cijepe. Ostat ćemo bez njih. Radnici u kućicama još uvijek nemaju obveze imati COVID potvrde. Što se tiče posluživanja hrane, naša hrana je napravljena tako da smo mi napravili COVID meni za ovu sittuaciju. Kuhana vina smo stavili u staklene teglice i unnaprijed skuhalli. Dobit ćete pasteriziranu teglicu koju si možete preuzeti na lokaciju i ponijeti doma sa sobom bilo što. Slastičarske stvari su zapakirane. Termički obrađena hrana ne može biti zarađena. Radnici nose masku, a kućica je praktički otvorena. Ja vjerujem da su oni najsigurniji po pitanju korone, a i 87 posto njih je cijepljeno - objasnio je. Izrazio je i podršku tome što će i ugostitelji moći napraviti ponudu na svojim tereasama, i dao svoje očekivanje o novom Adventu koji počinje sutra.

- Ja mislim da će Advent biti izvanredan. Ako govorimo o brojkama, 52 posto je cijepljenih, 500-600 tisuća je preboljelih. Ja bi rekao da je milijun ljudi preboljelo i da je onda 70 posto ljudi koji imaju imunitet. Samim tim, mislim da će biti i u skladu s brojkama i jednaka posjećenost naspram 2019., možda 20-30 posto pada. Prihodi će isti sukladno s tim. Mi smo ostavili identične cijene, marže, iako su nam poskupile sirovine i energenti, a imamo i dodatne troškove. Više nije pitanje hoćemo li ostvariti minus ili ne, već hoćemo li preživjeti. Ako izgubiš kompletan posao koji vrijedi milijun kuna, izgubio si sve. Ja računam da ću biti na nuli ili blaggi minus, ali to je meni dobro jer sam zaradio plaće za radnike, i to je za mene veliki plus.