Nadbiskup Uzinić: Prosvjednici su zloupotrebljavali vjerske simbole, s time vjera nema ništa

Stav službene katoličke Crkve u Hrvatskoj prema cijepljenju prilično odstupa od stavova pape Franje i vatikanskih kardinala.

Hrvatska biskupska konferencija naime nedavno se očitovala porukom u kojoj nešto nesuvislo filozofiraju o moralnoj prihvatljivosti cjepiva dok je pak Papa jasno rekao da je cijepljenje čin ljubavi i prema sebi i prema drugome. Jedan od rijetkih biskupa koji u Hrvatskoj otvoreno zastupa papine stavove je riječki nadbiskup msgr. Mate Uzinić.

Monsignor Uzinić za RTL Direkt je dao intervju na tu temu.

Bilo je dosta šuma u komunikaciji, bilo je dvostrukih konotacija od pisma biskupa. Odmah na početku direktna vaša poruka. Trebaju li svi koji to mogu se cijepiti. Koji je vaš osobni stav? Da ili ne?

Mislim da se trebaju svi koji to mogu cijepiti i da je to nešto što, bar tako nam znanstvenici kažu, može pomoć čovječanstvu u pobjedi protiv ove bolesti.

Liječnička komora odgovorila je odmah na to pismo biskupa. Oni su rekli da "izađete iz kola bjelokosnih, podilazite onima koji mašu zastavama slobode izbore, bez odgovornosti". Je li to pismo podilaženje?

Može se pročitati i tako, ja bih ga radije čitao na drukčiji način, kao jednu poruku koja je možda mogla u nekim elementima biti drugačija, koja je nažalost, zloupotrebljena. Svatko je iz nje izvukao ono što želi.

Papa Franjo cijelo vrijeme jasno poziva na cijepljenje, dok se ovdje traži neinvazivno testiranje, sve pod pitanjem je li to moralno prihvatljivo?

Nije imala nakanu komentirati, niti je odgovor na papine izjave, nego je pokušaj produbljivanja izjava Kongregacije za nauku vjere u kontekstu u kojem se mi nalazimo. Je li možda trebalo imati tu dimenziju ta poruka, koju imaju papine poruke? Osobno mislim da da. Svi koji se pozivaju na Isusa Krista i na Evanđelje, mogu naći puno razloga da se i testiraju i da se cijepe, jer na taj način, kako i sam papa kaže, vrše čin ljubavi prema bližnjima i štite one najslabije među nama, one među nama koji se ne mogu cijepiti.

Jesu li onda COVID potvrde moralno prihvatljive?

Ja jesam za to da se nađu svi načini kako bi se pomoglo društvu da prebrodi ovu tešku siuaciju. Ako stručne osbe smatraju da su COVID potvrde taj način, onda sam ja za COVID potvrde. Ako ima neki drugi, bolji način, nemam ništa protiv toga. Nažalost, šalju se drukčije poruke gdje se cijepljenje, pa čak i samo testiranje, smatra nekakvim činima koji nisu moralno i vjerski prihvatljivi, što je potpuno krivo i zbunjujuće. Pa se, ne znam, svoja vlastita nosna sluznica i sinusi smatraju primarnijom potrebom nego li da ja svojim testiranjem spriječim širenje zaraze.

Vi ste sad poslali jasnu poruku. Međutim, trebaju li i ostali vaši kolege, trebaju li vjernicima, koji imaju najviše povjerenja u one koje slušaju svaku nedjelju poruke s oltara, čuti od njih jasne, nedvosmislene poruke, pa možda i s oltara o cijepljenju?

Nemam ništa protiv da netko u kontekstu svog poslanja koristi svoju ulogu i svoje mjesto da bi poslao tako važne poruke. Zapravo sam se i ja zbog tih razloga u sve ovo uključio i smatrao sam da treba poslati važne poruke. Ali neću, ja neću nikad koristiti oltar za izravan poziv na cijepljenje.

Ljute li vas te aktivističke poruke s oltara? Žaloste?

Ja bih prije rekao da me žaloste, da me žalosti cijela ova situacija u kojoj se, zapravo, vjera pretvara u nešto što zapravo vjera nije... da bi se kroz to poslalo poruke koje su ne samo daleko od vjerskih poruka, nego im se izravno protive.

Što kažete na one koji su s vjerskim simbolima bili na prosvjedu i slali takve poruke?

Pa kažem da su zloupotrebljavali vjerske simbole za nešto s čim vjera nema ama baš ništa.

A koja bi vaša poruka bila časnim sestrama i svećenicima koji su bili na prosvjedu u Zagrebu i koji su rekli da se njih ne tiče što papa Franjo zagovara?

Nije razumljivo da netko tko je pozvan po svom imenu i po svom poslanju, biti milosrdan prema drugima, gleda više sebe i svoj osobni interes nego bližnje. To nije razumljivo i to se protivi kršćanskoj vjeri.

>> VIDEO Veliki prosvjed u Zagrebu protiv COVID potvrda okupio tisuće prosvjednika