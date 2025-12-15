Naši Portali
Prijavi grešku
SUOČAVANJE S DIJAGNOZOM

Udruga NISMO SAME pozivaju vas na ‘Zdravu kavu s doktorima'

Zagreb: Održana zdrava kava s doktorima
Neva Zganec/PIXSELL
Ivana Špilj
15.12.2025.
Kroz neformalni razgovor s liječnicima nastoji se odgovoriti na sva pitanjima koja muče građane vezano uz zdravlje i brigu o zdravlju, a koja nemaju kome postaviti, ili ih se ne usude postaviti svome liječniku. Osim toga, bit će govora i o važnosti emocionalnih stanja te kako ona mogu utjecati na bolest i borbu s njom.

Udruga NISMO SAME danas održava ‘Zdravu kavu s doktorima’ u hotelu Amadria Park Hotel Capital, na adresi Jurišićeva ulica 22, s početkom u 17.30 sati. Ovo je druženje namijenjeno ženama svih generacija, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, i članovima njihovih obitelji.

Kroz neformalni razgovor s liječnicima nastoji se odgovoriti na sva pitanjima koja muče građane vezano uz zdravlje i brigu o zdravlju, a koja nemaju kome postaviti, ili ih se ne usude postaviti svome liječniku. Osim toga, bit će govora i o važnosti emocionalnih stanja te kako ona mogu utjecati na bolest i borbu s njom.

Na današnjoj ,,Zdravoj kavi" sudjelovat će doktori i specijalisti onkologije, radioterapije i ženskih bolesti, a samo neki od njih su Stjepko Pleština, Paula Podolski, Martina Bašić-Koretić, Dražan Butorac i Ivana Poljak. Informacije koje su sudionice, a do sada ih je bilo više od 1500, dobile tijekom ,,Zdravih kava" trajno su ih osnažile i educirale te su im pružile alate za bolje suočavanje s dijagnozom, prevencijom i očuvanjem zdravlja. 
