Sprema se veliki doček Vatrenih: ZET je danas besplatan, a evo kuda neće voziti tramvaji

S posebnim uzbuđenjem u glavnom gradu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, očekuje se povratak hrvatske nogometne reprezentacije koja je na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto, a kapetan 'Vatrenih' Luka Modrić proglašen je najboljim igračem turnira.

U nastavku pratite tijek događaja:

10.25 - Zrakoplov hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlinesa Airbus 319 trebao bi iz Moskve prema Zagrebu poletjeti u 11 sati, a u Zračnoj luci Franjo Tuđman očekuje se oko 13.30 sati. Iz Croatia Airlines s ponosom ističu da je s njihovim zrakoplovom u Hrvatsku 1998. godine vratila i "Ćirina reprezentacija" nakon osvajanja brončane medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj.

Veliki broj građana očekuje se i u zagrebačkoj zračnoj luci, kao i duž cijele trase vožnje otvorenog autobusa s nogometnom reprezentacijom i stručnim stožerom. Autobus će se kretati trasom Ulica Rudolfa Fizira – Zagrebačka ulica – Ulica Savezne Republike Njemačke – Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara –Savska cesta – Rooseveltov trg – Trg Republike Hrvatske – Frankopanska ulica – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića.

Dolazak svjetskih doprvaka na Trg bana Jelačića očekuje se oko 14.30 sati gdje će ih uz desetke tisuća navijača pjesmom dočekati "Zaprešić Boysi". Uz navijačke pjesme predviđena je i izvedba budnice "Moja domovina" uz puštanje u nebo tisuće crveno-bijelih balona.

Doček nogometne reprezentacije organizirali su Grad Zagreb i Hrvatski nogometni savez, a redatelj je Krešo Dolenčić.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović će na Pantovčaku u 17.30 sati uručiti odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske izborniku, igračima i članovima stručnog stožera reprezentacije te članovima delegacije Hrvatskog nogometnog saveza.

7.55 - Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski auto-klub (HAK) te dodao kako će u užem središtu Zagrebu, zbog dočeka nogometne reprezentacije Hrvatske, biti uspostavljena posebna regulacija prometa.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji, Gorskom kotaru i Lici. Ima je i na dionicama autocesta: A1 između tunela Mala Kapela i Sveti Rok; A3 Bregana-Lipovac između čvorova Bregana i Jankomir te Novska i Slavonski Brod (zapad); A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica.

U Zagrebu posebna regulacija prometa, zbog dočeka Vatrenih

U povodu dočeka nogometne reprezentacije Hrvatske u užem središtu Zagreba uspostavit će se posebna regulacija prometa.

Trasa kretanja autobusa nogometne reprezentacije Hrvatske od 14,00 do 15,30 sati bit će zatvorena za sav promet: Zračna luka dr. Franjo Tuđman – Ulica Rudolfa Fizira – Zagrebačka – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica SR Njemačke – Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Savska cesta – Rooseveltov trg – Trg Republike Hrvatske – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića. Zbog posebnih mjera sigurnosti i organizacije dočeka i prijevoza nogometne reprezentacije Republike Hrvatske, kao i svih sudionika događaja, uspostavit će se posebna regulacija prometa u užem središtu Zagreba.

U čast Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji kojoj se u metropoli priprema veličanstven doček, javni će prijevoz u Zagrebu do kraja dana biti besplatan.

"U čast Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, kojoj se u metropoli priprema veličanstven doček, odlukom gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, javni će prijevoz u Zagrebu večeras od ponoći pa sve do kraja sutrašnjega dana biti besplatan", stoji u priopćenju iz Gradske uprave.

Time se, ističu, dodatno olakšava dolazak navijača iz svih dijelova Hrvatske, ali i drugih zemalja, do središnjeg gradskog trga, kao i cjelodnevni boravak u Zagrebu.

Posebna parkirališna mjesta, posebice za autobuse, osigurana su na zapadnoj i istočnoj strani Zagrebačkog velesajma, odakle će voziti izvanredna linija ZET-a do terminala Glavni kolodvor.

Parkiranje osobnih vozila bit će besplatno na parkiralištu Gredelj-Strojarska, gdje je raspoloživo 500 parkirališnih mjesta, kao i na parkiralištu Paromlin, s također više od 500 mjesta te ispred Robnih terminala na Jankomiru.

Zbog očekivano velikog broja ljudi, osobito u gradskom središtu, iz HAK-a apeliraju da se u centar grada dolazi isključivo javnim prijevozom. Posebna parkirališna mjesta, posebice za autobuse, osigurana su na zapadnoj i istočnoj strani Zagrebačkog velesajma, odakle će voziti izvanredna linija ZET-a do terminala Glavni kolodvor.

Raspored posebne regulacije prometa: 16. srpnja od 6 do 22 sata zauzima se šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma radi parkiranja većeg broja autobusa, od 11 do 18 sati obustavit će se tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića, Savskom od Vodnikove i Frankopanskom do Ilice, Ilicom od Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom od Draškovićeve do Trga bana Josipa Jelačića i Praškom od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora, od 12 do 17 sati obustavit će se sav promet u zoni kojeg omeđuju ulice Kaptol, Degenova, Ilirski trg, Gornji grad i Streljačka na sjeveru, Medulićeva ulica na zapadu, „zeleni val“ Hebrangova - Klaićeva na jugu i Ribnjak - Palmotićeva na istoku,16. srpnja moguće je i obustavljanje prometa svih vozila u vrijeme prolaska nogometne reprezentacije „zelenim valovima“ Boškovićeva – Hebrangova – Klaićeva u pravcu zapada i Žerjavićeva – Trenkova - Hatzeova u pravcu istoka.

Za sve sudionike dočeka koji dolaze organiziranim prijevozom autobusima, pojedinačno vlastitim prijevozom iz ostalih dijelova Hrvatske i inozemstva te za parkiranje vozila koriste parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma kod raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Antallove ulice u Zagrebu, ZET je organizirao prijevoz autobusima do terminala Pothodnik – Glavni kolodvor od 8 sati do završetka događaja.

Preporučeni obilazni cestovni pravci u smjeru istok-zapad i zapad-istok su: autocesta A3 "zagrebačka obilaznica", Slavonska avenija – Zagrebačka avenija i Avenija Dubrovnik – Jadranska avenija i Ozaljska – Ulica grada Vukovara – Ulica grada Gospića. Preporučeni obilazni cestovni pravci u smjeru sjever-jug i jug-sjever su: Selska cesta – Jadranski most – rotor Remetinec, Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg – Domjanićeva – Srebrnjak i Heinzelova – Branimirova – Mandlova – Av. G. Šuška.

Granični prijelaz Harmica zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.

Privremeno je zatvoren lijevi kolnički trak na DC 72 prema GP Slavonski Brod, zbog gužve.

Zbog vrlo gustog prometa tijekom turističke sezone na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom, BiH, Srbijom i Crnom Gorom česta su i neizbježna čekanja, pa pozivamo vozače na strpljenje i razumijevanje.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Od 7. srpnja trajekt na liniji Trogir-Drvenik Veli-Drvenik Mali ukrcava vozila u pristaništu Soline umjesto u luci Seget Donji.

