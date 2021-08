U Ljetnoj školi filma na engleskom jeziku naučite stvoriti vlastiti filmski uradak

Kakve sve filmske tehnike postoje, kako napisati scenarij, koji su programi potrebni da se montira videosnimka te kako, u konačnici, stvoriti vlastiti film – sve to mogu naučiti polaznici Ljetne škole filma, a sva predavanja, k tome, bit će na engleskom jeziku. Školu od 30. kolovoza do 4. rujna organizira centar za strane jezike Čarobna riječ u Hebrangovoj, a prijaviti se mogu učenici od sedmog razreda osnovne škole do 4. razreda srednje. Učit će se, primjerice, i o povijesti ove vizualne umjetnosti, ali i kako i uglazbiti filmski uradak.



Polaznici će kroz kreativne radionice pisanja scenarija, snimanja profesionalnom filmskom opremom, montaže i uglazbivanja filma uz pomoć stručnih mentora imati priliku snimiti svoj prvi film. Ljetna škola filma prva je u nizu ljetnih škola u organizaciji centra za strane jezike Čarobna riječ u potpunosti posvećena filmu. Kroz vrhunske radionice, stručne mentore i profesionalnu filmsku opremu, polaznici imaju priliku naučiti čitav proces stvaranja kratkometražnog filma. Predznanje u području filma nije potrebno.