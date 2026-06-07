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VIDEO Automobilom se silovito zabio u tramvajsku stanicu na Kvatriću: Nastala ogromna šteta

Prometna nesreća na Kvatriću
Screenshot/TikTok
VL
Autor
Mateja Papić
07.06.2026.
u 20:35

Zagrebačka je policija na terenu obavila očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće – je li u pitanju bila neprilagođena brzina, gubitak kontrole nad vozilom ili nešto treće.

Prava drama odvijala se u nedjelju poslijepodne u širem centru Zagreba. Nešto prije 17 sati, točnije oko 16:55, osobni automobil se iz još neutvrđenih razloga silovito zabio u zaštitnu ogradu tramvajske stanice u blizini Tržnice Kvatrić.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za domaće medije da su dojavu o incidentu primili odmah nakon nesreće. Prava je sreća što se u tom trenutku na inače iznimno prometnoj stanici i okolnom pločniku nije nalazio nitko od prolaznika, pa je u ovoj nesreći zabilježena samo velika materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba, čudom, nema.

@neven.brnjas.1

♬ izvorni zvuk - NEVEN BRNJAS

Na mjestu događaja ostali su jezivi prizori koji svjedoče o silini naleta. Kako se može vidjeti na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama, a koju je na svom TikTok profilu objavio sindikalist Neven Brnjas, teška metalna zaštitna ograda stanice doslovno je iščupana iz ležišta.

Dijelovi automobila i komadići stakla s razbijenog kućišta stanice ostali su rasuti posvuda po kolniku i pješačkoj zoni. Inače, zagrebačka je policija na terenu obavila očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće – je li u pitanju bila neprilagođena brzina, gubitak kontrole nad vozilom ili nešto treće.

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Prometna nesreća na Kvatriću
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Ključne riječi
kvatrić prometna nesreća

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