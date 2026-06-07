VIDEO Automobilom se silovito zabio u tramvajsku stanicu na Kvatriću: Nastala ogromna šteta

Prava drama odvijala se u nedjelju poslijepodne u širem centru Zagreba. Nešto prije 17 sati, točnije oko 16:55, osobni automobil se iz još neutvrđenih razloga silovito zabio u zaštitnu ogradu tramvajske stanice u blizini Tržnice Kvatrić.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za domaće medije da su dojavu o incidentu primili odmah nakon nesreće. Prava je sreća što se u tom trenutku na inače iznimno prometnoj stanici i okolnom pločniku nije nalazio nitko od prolaznika, pa je u ovoj nesreći zabilježena samo velika materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba, čudom, nema.

Na mjestu događaja ostali su jezivi prizori koji svjedoče o silini naleta. Kako se može vidjeti na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama, a koju je na svom TikTok profilu objavio sindikalist Neven Brnjas, teška metalna zaštitna ograda stanice doslovno je iščupana iz ležišta.

Dijelovi automobila i komadići stakla s razbijenog kućišta stanice ostali su rasuti posvuda po kolniku i pješačkoj zoni. Inače, zagrebačka je policija na terenu obavila očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće – je li u pitanju bila neprilagođena brzina, gubitak kontrole nad vozilom ili nešto treće.