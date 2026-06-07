Ništa od otvaranja Slavonske: Pokvario se bager koji ruši Vjesnik, na 14. katu visi golemi komad betona

Planirano otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka kod zgrade Vjesnika u nedjelju navečer ipak se neće dogoditi. Zbog kvara na velikom bageru koji sudjeluje u rušenju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, nadležni su odlučili zadržati postojeće zatvaranje prometnice te ponovno uvesti privremenu regulaciju prometa kakva je vrijedila prije 18. travnja.

07.06.2026., Zagreb - Rusenje zgrade Vjesnika. Photo: Igor Šoban/PIXSELL Foto: Igor Å oban/PIXSELL

Odluka je donesena nakon koordinacijskog sastanka predstavnika stručnog nadzora, izvođača radova, projektanata i revidenata. – Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, projektantima i revidentima i odluka je da se Slavonska večeras u 20 sati ne otvara, nego da i dalje ostaje zatvorena – rekao je državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić za HRT. Prema njegovim riječima, Grad Zagreb tijekom noći započet će radove na uspostavi privremene prometne regulacije koja bi trebala biti spremna do jutarnjih sati. – Promet će se odvijati više-manje slično kao i prije 18. travnja, kada je Slavonska avenija ponovno otvorena za promet – kazao je Glavinić.

Problem je nastao u nedjelju ujutro kada je došlo do ozbiljnog kvara na bageru koji od četvrtka uklanja sjeverni dio nebodera. Radovi su, kako je istaknuo, do tada tekli prema planu. – Dinamika radova bila je zadovoljavajuća sve do jutros, kada se dogodio značajniji kvar na bageru koji je onemogućio daljnje uklanjanje sa sjeverne strane zgrade – rekao je. Dodao je da su se tijekom proteklih dana događali manji kvarovi, ali nijedan nije zaustavio radove. Očekuje se da će potrebni dijelovi za popravak stići iz Nizozemske tijekom ponedjeljka, nakon čega će uslijediti njihova ugradnja.

Poseban problem predstavlja betonski element koji je ostao visjeti na 14. katu nebodera. – Upravo zbog tog dijela, koji trenutačno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske avenije, donesena je odluka da podvožnjak ostane zatvoren – pojasnio je Glavinić. Zbog novonastalih okolnosti odgođeno je i postavljanje zaštitnih gumenih zastora koji su trebali biti montirani na sjevernoj strani zgrade.

Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna najavio je da će se promet odvijati kroz privremeni "bypass", kao i tijekom ranije faze radova. Upozorio je vozače da će ponovno vrijediti zabrana lijevih skretanja te da će pojačani nadzor provoditi prometni redari i policija. – Očekujemo gužve, osobito u jutarnjim satima. Vozače pozivamo na strpljenje, poštivanje prometne signalizacije i korištenje alternativnih pravaca kada god je to moguće – poručio je Pavuna. Prema sadašnjim procjenama, unatoč novom zastoju, rušenje Vjesnikova nebodera trebalo bi biti dovršeno do sredine srpnja, kako je i predviđeno planom.