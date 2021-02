Tri tramvajske i tri autobusne linije vozit će narednih dana izmijenjeno

Zbog građevinskih radova na raskrižju Draškovićeve i Ulice Kneza Mislava, tramvajske linije 4, 9 i 13 će u nedjelju u oba smjera prometovati djelomično izmijenjenim trasama. Autobusna linija 105 (Kaptol - Britanski trg) će od sutra usto do ponedjeljka voziti djelomično izmijenjenom trasom zbog sanacije dijela Ulice Ivana Tkalčića. Od ponedjeljka mijenja se i vozni red autobusnih linija 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko) i 203 (Svetice - Vinec - Kaptol).

Linija 4 će ići trasom: Savski most - Glavni kolodvor - Branimirova - Trg kralja Petra Krešimira IV - Dubrava - Dubec. Linija 9, pak, rutom: Ljubljanica - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj, a broj 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova - Trg kralja Petra Krešimira IV - Kvaternikov trg



Obilazni pravac za autobusnu liniju 105 će biti: Britanski trg - redovnom trasom do raskrižja Ulice Antuna Vrančića i Medvedgradske – (ravno) Ulica Antuna Vrančića – (ravno) Ulica Gupčeva zvijezda – (desno) Ulica Medveščak – (desno) Degenova ulica – (lijevo) Ulicom Kaptol do odredišta Kaptol. Autobus će s Kaptola prometovati redovnom trasom do Britanskog trga. Stajalište Kaptol centar za vrijeme izvođenja radova neće biti u funkciji.



Na liniji 120 će radnim danima biti dodana dva polaska - s Črnomerca do Gajnica u 5.15 sati i iz Gajnica do Črnomerca u 5.35 sati. Na liniji 203 bit će izmijenjen raspored polazaka radnim danima i subotom.