Treba srezati broj skupštinara. Recimo, na 17, koliko je gradskih četvrti

Prvo je bio košarkaški juniorski reprezentativac, a onda doktorirao i postao profesor. Danas predaje organizaciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu, a istovremeno uspješno 'dribla' na zahtjevnom terenu zagrebačke politike. Davor Filipović u Skupštini je predsjednik HDZ-ova stručnog povjerenstva za financije i proračun, a zbog kojega se ponekad ne libi 'pecnuti' gradonačelnika. S 36-godišnjim HDZ-ovim skupštinarom razgovarali smo o problemima gradskog proračuna, koaliciji s Milanom Bandićem, oporbi i jednoj nepostojećoj knjizi.

Istanukli ste se kao najveći kritičar Milana Bandića iz redova gradskog HDZ-a. Što mu najviše zamjerate?

Financijsko stanje Zagreba koje je iznimno loše. Akumulirani manjak u gradskom proračunu iznosi više 1,3 milijarde kuna, a iznos dospjelih, neplaćenih obveza lani je bio 757 milijuna kuna što sugerira velike probleme s likvidnošću. Kroz cijeli mandat upozoravamo na to, a gradonačelnik nikako da čuje te savjete.

Vaše mu se prozivke nisu svidjele. Nazvao vas je 'neukroćenim Skojevcem'.

Kada pogledate izvršenje proračuna, vidjet ćete da je sve što sam govorio istina. Njemu istina nije dobro sjela pa je skrenuo temu na područje u kojem se on osjeća jako dobro, a to je SKOJ i Komunistička partija Jugoslavije. On ima više staža u SKOJ-u i KPJ nego ja godina. Stoga sam ga pozvao da se okrene budućnosti i posluša naše dobronamjerne savjete.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 15.09.2020., Zagreb - HDZ-ov gradski zastupnik Davor Filipovic, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Savjetovao vam je da pročitate knjigu koja navodno ne postoji. O čemu je riječ?

Preporučio mi je knjigu o bankrotu Detroita koju je napisao Lee Iacocca. Nisam ju pročitao jer ne postoji. Međutim, ja bih njemu preporučio njegovu autobiografiju koja jako dobro opisuje trenutno stanje u Zagrebu. Kao Iacocca, HDZ govori da se mora kontrolirati rashodovna strana proračuna efikasnijim korištenjem gradske imovine. U knjizi ima poglavlje 'Na brodu koji tone' i u njemu autor opisuje situaciju koju je zatekao kada je došao u Chrysler. Uočio je da kompanija ima 35 predsjednika sa svojom suitom zamjenika i da se svi ponašaju kao mali šerifi unutar svojih odjela. Također piše da nikada nije cijenio one ljude koji se poput našeg gradonačelnika hvale da ne idu na godišnji odmor i koji rade po čitave dane. Njegova je teza da ne možete odgovorno obavljati poslove ako niste u stanju organizirati slobodno vrijeme.

Je li Zagreb brod koji tone?

Kada je Iacocca došao u Chrysler, zatekao je rastrošnost uprave. Te su poruke ključne i za gradonačelnika Bandića. Ovakav sustav ne može dugoročno funkcionirati i može nam se dogoditi da doživimo sudbinu Detroita koji je 2013. bankrotirao. Zanimljivo, Detroit ima sličan broj stanovnika kao Zagreb, a u trenutku propasti imao je sličan broj zaposlenih u gradskoj upravi.

Može li grad izbjeći bankrot i kako?

Gradska bi se uprava trebala ugledati na Vladu Republike Hrvatske kod smanjenja troškova kamata. Prošle su godine kamate bile 51 milijun kuna. Krediti se moraju refinancirati jeftinijim kreditima. Ispitati se mora svaka stavka materijalnih rashoda. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine za 2019. bili su viši od 1,2 milijarde kuna. Grad se mora zapitati, na koji se način bavi stanogradnjom i kakva se to imovina kupuje. Jedna od glavnih stavki za uravnoteženje proračuna je efikasno upravljanje gradskom imovinom. Grad ima preko 5000 stanova i 2000 poslovnih prostora. Rashodi za njihovo iznajmljivanje su lani bili 533 milijuna kuna, a prihodi 140 milijuna. Prema tome, 393 milijuna kuna smo platili više za iznajmljivanje nego što smo uprihodili.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 15.09.2020., Zagreb - HDZ-ov gradski zastupnik Davor Filipovic, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Usporedili ste Zagreb i s New Yorkom. Nije li to malo pretjerano?

Zagreb i New York imaju isti broj gradskih zastupnika. New York ima 51 distrikt i kada bismo povukli paralelu, Zagreb bi ih trebao imati 17 jer ima 17 gradskih četvrti. Tim potezom uštedjeli bismo 38 milijuna kuna.

Znači li to da će HDZ, dobije li izbore u Zagrebu, smanjiti broj zastupnika u Skupštini?

Definitivno, to nam je ideja, ali tražit ćemo da se operacionalizira. Isto tako, rashodi za zaposlene u gradskoj upravi kontinuirano rastu. Lani se 30% proračuna se odnosilo na te rashode, odnosno 3 milijarde kuna. Ono što mi sugeriramo od početka mandata je uvođenje sustava nagrađivanja. Građani bi ocjenjivali usluge koje dobivaju u gradskim poduzećima i prema tome bi se vrednovale plaće. Sličan sustav ima Dubai pa ako može funkcionirati tamo, može i u Zagrebu.

Oporba vam zamjera što napadate gradonačelnika, a za isti ste proračun digli ruku.

To je još jedna promašena teza oporbe. Klub zastupnika HDZ-a digao je ruku za proračun za 2019. iz poznatih razloga, a to su prvenstveno EU fondovi. U cijelom mandatu je napravljen zaokret u povlačenju novca iz fondova. Za razliku od oporbe, mi smo više puta s govornice sugerirali gradskoj upravi na koje se natječaje se prijaviti. U 2019. je 231 milijun kuna bespovratnih EU sredstava ušlo u proračun, a u ovoj je potpisano preko 340 milijuna ukupne vrijednosti projekata.

Koji su to projekti?

Spomenut ću samo remetinečki rotor koji je financiran s 320 milijuna kuna EU sredstava. ZET je u dva navrata nabavljao nove autobuse ukupne vrijednosti oko 100 milijuna kuna. Rekonstruirat će se više od osam kilometara tramvajske pruge u gradu što će biti financirano s 206 milijuna kuna, 22 milijuna su povučena za projektno - tehničku dokumentaciju dječje bolnice u Blatu, HEP će investirati 573 milijuna kuna za rekonstrukciju vrelovodne mreže...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 15.09.2020., Zagreb - HDZ-ov gradski zastupnik Davor Filipovic, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

HDZ je nedavno podržao i novo zaduživanje grada?

Jesmo, jer bez toga grad ne bi mogao normalno funkcionirati što je posljedica lošeg upravljanja gradskim financijama.

Jedan je zastupnik za svoj rođendan poželio da HDZ razvrgne koaliciju s gradonačelnikom. Ima li šanse da mu se želja ostvari?

Poželio bih da taj kolega izađe s konkretnim prijedlogom pa da ga HDZ u tome podrži. Za razliku od oporbe, davali smo amandmane na proračun, a imali ste i primjer GUP-a koji nismo podržali. Rekli smo ne i kompostani u Brezovici zbog koje je gradonačelnik prijetio raskidom koalicije na državnoj razini. Odbili smo i odlagalište za građevinski otpad u Podsusedu. Prvi klub koji je izašao s prijedlozima za uravnoteženje proračuna bio je naš. Volio bih od oporbe čuti nešto takvo.

Tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika?

Na stranačkim se tijelima o tome još uvijek nije razgovaralo, no uvjeren sam da ćemo imati kandidata koji će pobijediti u Zagrebu.