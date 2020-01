Nakon rotora odmah širiti tramvajsku mrežu do Laništa: Pruga bi išla 150 metara od Arene

Rotor je pri kraju, očekuje se otvaranje, a kad su se već “zalaufali” i u dobroj su formi, zašto ne bi odmah nastavili s radovima i zapadnije od velikog kružnog toka? Ideja je to vijećnika Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, koji su Gradu uputili inicijativu za novom tramvajskom prugom do Laništa i Blata.

Bude šef to pogurao

– Dosad je prioritet na području naše četvrti bio novi rotor, koji će riješiti problem gužvi u tom dijelu grada, no uskoro se planira graditi još stambenih zgrada na Laništu pa će se time povećati i broj automobila na kružnom toku. A tramvaj je puno učinkovitije rješenje – kaže Jadranko Baturić, predsjednik GČ Novi Zagreb – zapad, dodajući da bi pruga prolazila 150 do 200 metara od Arene, što bi rasteretilo promet i tijekom koncerata, a koristila bi i stanovnicima Brezovice, Ježdovca, Hrvatskog Leskovca, pa i Botinca i Odre, čiji bi stanovnici mogli na početnoj stanici ostaviti svoje aute te dalje javnim prijevozom putovati do svojih ciljeva.

Napredak radova na rekonstrukciji rotora Remetinec

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Gradska četvrt spremna je sudjelovati u izvođenju radova, a s obzirom na to da je tramvaj i ekološki najprihvatljivije rješenje, siguran sam da bismo mogli dobiti novac od Europske unije, koja zahvate koji smanjuju utjecaj na okoliš sufinancira u 80-postotnom iznosu – kaže Baturić, dodajući da će o inicijativi razgovarati i s gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji će, ističe, sigurno ubrzati cijelu proceduru jer će je prepoznati kao dobrobit za metropolu.

– Novi Zagreb – zapad najbrže je rastuća četvrt po broju stanovnika, u proteklih deset godina povećala nam se brojnost za 40 posto, ima nas trenutno 79.000 – kaže Baturić.

Nova pruga, koja bi trebala biti duga između pet i šest kilometara, važna je i zbog buduće bolnice u Blatu, a podigla bi i cijene nekretnina.

– U svakom slučaju, mi smo dopis u Grad uputili i rečeno nam je da se sprema projekt. Moguće je da čekaju početak gradnje stambenih objekata i završetak radova na bolnici kako bi počeli s prugom, ali treba s tim krenuti i prije – kaže Baturić.

Prvo treba definirati Blato

No do izrade idejne i izvedbene projektne dokumentacije te same gradnje produžetka pruge prema Laništu, kaže pročelnik Ureda za izgradnju Dinko Bilić, može doći tek kad se definira točan položaj tramvajskog okretišta na području Blata. A prvo će rekonstruirati postojećih 925 metara tramvajske pruge istočno od rotora te unutar njega sagraditi okretište.

– Tim rješenjem stvorit će se pretpostavke za proširenje tramvajske mreže Jadranskom avenijom prema Laništu, a kvalitetno povezivanje zapadnih gradskih područja s južnom obalom Save planirano je još jednom prugom do budućeg okretišta u Blatu, tj. preko produžene Vrapčanske, mosta Jarun i buduće Vatikanske ulice. Za taj pravac pruge definiran je koridor u idejnom projektu za produženu Vrapčansku – zaključuje Bilić.

Potpisan ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju rotora