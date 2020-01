'Kad dođemo na vlast, umjesto novih fontana gradit ćemo mostove'

Velike promjene. I rezanje svih krakova koruptivne hobotnice koja je opasala aktualnu gradsku vlast. To očekuje Zagrepčane, pita li se predsjednika gradskog SDP-a Gordana Marasa, na sljedećim lokalnim izborima.

Rezultat onih predsjedničkih u glavnom gradu, gdje je kandidat SDP-a i još 12 stranaka osvojio više od 227.000 glasova i pobijedio Kolindu Grabar-Kitarović, smatra, jasan je znak da je stanovnicima metropole dosta politike koju vodi gradonačelnik Milan Bandić. A njegova smjena moguća je jedino ako sve stranke gradske opozicije surađuju, kao što su to učinile na nacionalnoj razini, kad se kandidirao Zoran Milanović. Maras je spreman predvoditi te promjene, no hoće li se kandidirati za gradonačelnika, ne želi potvrditi.

Do aerodroma preko Hendrixa

– Do izbora je još godinu i pol dana. Iako sam spreman na promjene u Zagrebu, prerano je govoriti o kandidaturi. SDP će svog kandidata predstaviti u sljedećih šest mjeseci. Primjer predsjednika Milanovića pokazuje da je kandidaturu optimalno objaviti šest-sedam mjeseci prije izbora – kaže šef zagrebačkog SDP-a. A jesu li za gradonačelnikovu smjenu spremni i na koaliciju s HDZ-om?

– Koalicija s HDZ-om, kao ni s gradonačelnikom Bandićem, nije moguća. HDZ već godinama podržava gradonačelnika i njegovu politiku vođenja grada. Da to nije tako, Bandićev proračun već bi pao – ističe Maras dodajući da je Milanović imao osam posto veću podršku u Zagrebu nego Ivo Josipović na prošlim predsjedničkim izborima, što znači da “kraj sadašnje vlasti nikad nije bio bliži”. Kako bi ih uvjerili da glasaju za njih, Zagrepčanima će ponuditi program koji je osmislio tim ljudi unutar stranke, ali i stručnjaci iz raznih područja, kojim će dati rješenja na sve probleme koji su se proteklih godina nagomilali u glavnom gradu.

– Program ćemo u sljedećem razdoblju predstaviti kroz javna događanja i rasprave na okruglim stolovima. Želimo čuti mišljenja naših sugrađana kako bi ih ugradili u konačnu verziju dokumenta. Nakon što dobijemo povjerenje, spremamo reviziju Bandićeva upravljanja gradom. Ideja je da građani Zagreb dožive kao svoj grad, a ne grad kumova i interesnih lobija – kaže Maras dodajući da je prvi preduvjet za funkcioniranje grada transparentna vlast. Stoga je dio programa i pametan način upravljanja gradom, tzv. smart city, čije je uspostavljanje brzo izvedivo.

– Građani bi trebali znati svaku kunu koja se troši, a trebala bi im biti dostupna i sva javna nabava – govori Maras dodajući da, među ostalim, nude rješenje za gužve u prometu, i to tako da se izgrade nove prometnice koje će povezivati zapad i istok Zagreba. Gradu su, kaže, potrebni i novi mostovi, koji su također dio plana.

– Prioritet je i novi jarunski most, koji već godinama planira i aktualna gradska uprava, no taj se projekt nije maknuo s mrtve točke. Predlažemo i novi most koji bi išao preko Bundeka do Novog Zagreba te nekoliko mostova koji će biti pješački – objašnjava Maras dodajući da je važno i rasterećenje centra grada od prometa, do čega bi došli uspostavljanjem punktova u Trnju, Dubravi ili Črnomercu, gdje bi se automobili parkirali i odakle bi ljudi na svoje ciljeve išli javnim prijevozom. Tu je i pitanje prigradske željeznice, ističe Maras, kojom bi se mogao spojiti Glavni kolodvor sa zračnom lukom.

– Da se mene pita, nije potrebno graditi tramvajsku prugu od Kvatrića do zračne luke. Za građane bi bila bolja trasa kojom sad voze vlakovi do Siska, pa bi do aerodroma išli preko tzv. Hendrixova mosta – kaže Maras.

Da sada upravlja gradom, dodaje, ulagalo bi se više u obrazovnu infrastrukturu, s obzirom na to da niz zagrebačkih škola i vrtića još imaju azbestne krovove i staru stolariju, a uveo bi i jednosmjensku nastavu, jednako kao i liftove u višekatne zgrade, posebice u centru i dijelu grada koji se gradio sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kako bi umirovljenicima povećao kvalitetu života. Dio njihova programa, svjestan je Maras, nadogradnja je projekata koje gradonačelnik želi provesti, a nije uspio.

– Pamtit će ga se po fontanama, gradnji preskupe sljemenske žičare i rekonstrukciji rotora u koju su uključeni njegovi interesni krugovi. Dobro je da se konačno krenulo u posljednja dva projekta, ali mislim da se žičara mogla napraviti i za puno manji novac, a ne za više od 800 milijuna kuna – kaže Maras dodajući da moraju i zaustaviti novi GUP jer gradonačelnik za njega nema podršku javnosti i struke.

– U svakom slučaju, 100 hektara javne površine, kolika je površina Velesajma i Hipodroma, trebalo bi ostati te namjene. Ako želi graditi stambene jedinice i nebodere, ima dijelova grada u kojima bi to mogao, poput istočnog ili zapadnog dijela. A Velesajam bi se trebao kompletno rekonstruirati i prenamijeniti u druge svrhe, iznajmiti sportskim klubovima, tvrtkama i udrugama kojima treba prostor, napraviti kongresni centar, kakav ne postoji u gradu. Zato smo u skupštinsku proceduru uputili prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma o izmjenama i dopunama GUP-a, što je SDP-ova inicijativa koju je potpisalo 20 zastupnika – govori Maras dodajući da se sve u Zagrebu radi “ad hoc”, bez ikakvog plana.

Postrojenja – kulturni centri

– Jedna od stvari u kojima se totalno zakazalo jest prikupljanje i odvajanje otpada. U svakom kvartu imate mnogo miniodlagališta zbog otpada koji Čistoća ne kupi na vrijeme. Odustalo se i od gradnje velikih postrojenja u Brezovici i Podsusedu, što je dobro jer je bilo neprihvatljivo raditi takve megalomanske projekte, poput odlagališta građevinskog materijala na obroncima Medvednice, koja je park prirode – govori Maras. U Zagrebu postoje i deseci starih industrijskih postrojenja koja propadaju, a koja bi mogla biti kulturni i multimedijalni centri.

– Da se obnovi, primjerice, Paromlin, to košta kao dva spomenika i tri fontane, a građani bi imali veću korist – uspoređuje Maras, dodajući da bi se trebalo uložiti i u rasvjetu, koja u većem dijelu grada nije štedljiva, a i vodovodna mreža vapi za obnovom.

– U svakom slučaju, umjesto novih fontana imat ćemo nove mostove, koji su naš prioritet i puno su potrebniji od fontana. Uvjeren sam da građani žele promjene i one će se dogoditi – zaključuje šef zagrebačkog SDP-a.

