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PROMETNI KAOS

HDZ-ovci upozoravaju da stanovnici Črnomerca i Svetog duha ovo obećanje slušaju 15 godina, a i dalje ništa

Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.06.2026.
u 17:00

"Roditelji kasne s dovođenjem djece u vrtiće i škole, radnici na posao, a hitne službe gube dragocjene minute u prometnom kaosu", ističu.

Da već 15 godina stanovnici Črnomerca i Svetog Duha slušaju ista obećanja o izgradnji rotora na križanju Ulice Črnomerec, Krčelićeve i Topničke ulice, upozoravaju iz kvartovskog ogranka HDZ-a. "Sve prometne studije ukazuju da je kružno raskrižje rješenje, a još 2022. godine naručena je studija koja je predložila mini rotor. Danas – ništa", pišu u objavi na društvenim mrežama. 

U međuvremenu, napominju. grade se nove zgrade, raste broj stanovnika i automobila, a svakodnevne kolone postaju sve duže. "Roditelji kasne s dovođenjem djece u vrtiće i škole, radnici na posao, a hitne službe gube dragocjene minute u prometnom kaosu", ističu dodajući kako "građani ne trebaju nova obećanja, analize i prezentacije već konkretna rješenja i projekte koji će olakšati svakodnevni život".  Pitaju se koliko još godina treba proći da gradska vlast provede ono što struka već dugo predlaže. 

Prošlog je mjeseca, podsjetimo, na ovo ukazala i HDZ-ovka Marija Vrhovski na svojim društvenim mrežama.  U objavi je M. Vrhovski gradskoj vlasti postavila jasno pitanje. "Hoćemo li napokon dobiti rotor? Već 15 godina slušamo isto, sve prometne studije kažu da je rotor rješenje. I opet ništa", napisala je. Skrenula je pozornost na to da je aktualna gradska vlast još 2022. godine naručila prometnu studiju području Ciglane na Črnomercu u kojoj je predloženo mini kružno raskrižje. "Od sedam ključnih projekata u četiri godine nije realiziran niti jedan. Studija je sada zastarjela pa treba raditi i novu", napisala je M. Vrhovski.
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Ključne riječi
HDZ rotor Sveti Duh Črnomerec Zagreb

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