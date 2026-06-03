Ovaj put neće biti premosnice! Sutra se zatvara podvožnjak kod Vjesnika, morat ćete voziti obilazno. Ovo je najbolje rješenje

Zatvaranje podvožnjaka u Slavonskoj kod Vjesnika utjecat će i na javni prijevoz, pa u ZET-u javljaju da će od sutra do nedjelje linija autobusna 107 voziti djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka. Trasa je sljedeća: Jankomir - Zagrebačka avenija - (desno) Savska cesta - (lijevo) Prisavlje - Ul. Josipa Marohnića - (desno) Slavonska avenija - u nastavku redovnom trasom.

Od Žitnjaka do Jankomira autobus će prometovati redovnom trasom. Na izmijenjenom dijelu trase, linija 107 će koristiti tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga. Po završetku ovih radova, napominju u gradskom prijevozniku, autobusna linija 107 će prometovati podvožnjakom na Savskoj cesti u smjeru Žitnjaka.

Zatvaranje podvožnjaka, kako je najavio ministar graditeljstva Branko Bačić, nužno je zbog obavljanja važnih radova, a izvođač će za to vrijeme ukloniti sjevernu stranu nebodera. Izvođač je također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodere biti postavljena svojevrsna zavjesa da se spriječi otpadanje građevinskog otpada, betona, konstrukcije, to će biti još jedno dodatno osiguranje. Planirano je da se cjelokupni neboder ukloni do prve polovine sedmog mjeseca.

Bačić je naglasio da neće biti "bypassa" koji su koristili vozači tijekom proteklog višemjesečnog zatvaranja podvožnjaka. – Bit će ta četiri dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet – pojasnio je jučer ministar. Kako su poručili u Gradu, za vrijeme radova promet u smjeru istok-zapad odvijat će se gornjom razinom Slavonske odnosno Zagrebačke avenije, a promet u smjeru zapad-istok odvijati će se obilaznim pravcem: Savska cesta – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija.

Zatvaranje je potvrdio i gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Radovi koji slijede osjetljivi su i mogu ugroziti sigurnost svih koji bi se u tom trenutku kretali podvožnjakom, zbog čega je nužno njegovo privremeno zatvaranje – rekao je Tomašević. Kako je pojasnio, podvožnjak će za promet biti zatvoren od četvrtka 4. lipnja u 6 sati ujutro pa sve do nedjelje 7. lipnja u 20 sati.– Podvožnjak će biti zatvoren četiri dana, od četvrtka ujutro do nedjelje navečer. To je razdoblje koje je procijenjeno kao nužno kako bi se radovi mogli sigurno izvesti – kazao je gradonačelnik.