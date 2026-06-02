Život u srcu Zagreba postao im je noćna mora: 'Kao da nas žele istjerati'

Iako su svjesni da život u samom centru grada nosi određene specifičnosti, stanovnici Tkalčićeve nam kažu kako se godinama gomilaju problemi koji ozbiljno narušavaju kvalitetu svakodnevice, dok, naglašavaju, odgovori nadležnih uglavnom izostaju. Među najvećim problemima ističu buku iz ugostiteljskih objekata. Silvana Smodlaka Vraneković objašnjava kako nemaju ništa protiv produženog radnog vremena koje je u turističkoj zoni dopušteno, ali imaju protiv nepoštivanja propisa. – Buka traje tijekom cijele godine, a situacija je, naravno, najgora vikendima. Zovemo policiju, obraćamo se sanitarnoj inspekciji, ali ništa ne obeshrabri one koji krše pravila – kaže.

Da nije normalno da se muzika pušta do pet ujutro, dodaje Jozo Katić. A jednako velik problem, nastavlja, predstavljaja i, kako kaže, ilegalno odlagalište otkada u blizini kućnog broja 37. – Ti spremnici su prema službenim odgovorima izvan funkcije, a i dalje su tu. Oni su zatvoreni pa se baca oko njih. Preko ljeta to postaje ozbiljan higijenski problem – ističe Katić.

Posebno ih pogađa, kažu nam stanari Tkalčićeve, i pitanje pristupa vlastitim domovima. Tkalčićeva je, podsjećaju, pješačka zona, a oni kao stanari tvrde da nemaju osigurane osnovne uvjete za kratkotrajno zaustavljanje radi utovara i istovara stvari. – Stanarima je omogućeno da ulaze pod uvjetom da imaju parkirni prostor unutar svoje nekretnine. To jednostavno nemamo svi. Morali bi imati jasno definiranu odluku u kojoj će pisati da je ulaz u ulicu omogućen stanarima, primjerice od 7 do 9 . Dakle, ne tražimo parkirna mjesta. Tražimo mogućnost da se nakratko zaustavimo. Kada putujete ili nosite teže stvari, nije realno očekivati da ih nosite stotinama metara kroz cijelu ulicu. Mnogi od nas su starije životne dobi – objašnjava S. Smodlaka Vraneković dodajući kako se pritom dostava u ugostiteljske objekte bez problema vrši cijeli dan iako bi trebala biti gotova do 10 sati.

A Marcela Žnidaršić dodaje kako je problem i što taksi nema pristup ulici. – Moj suprug je bolestan, svaki dan mu dolazi fizioterapeut, a kada treba u bolnicu, mora dopješačiti do mjesta koja nije pod stupićima da ga taksi pokupi – ističe. Dodaje i kako se stanovnici često snalaze na različite načine, koristeći obilazne pravce i pritom nerijetko kršeći prometne propise.

Dragica Gamulin, pak, upozorava i na sve veći broj biciklista koji voze tom pješačkom zonom bez obzira na gužve. – Evo i sada je kraj nas prošao čovjek na biciklu u pješačkoj zoni, mrtav hladan. Kroz gomile ljudi oni jurišaju tako da bi se ja često najradije na krov popela od straha – objašnjava D. Gamulin.

Posebnu frustraciju, ističu, izaziva im, pak, komunikacija s gradskim službama. Naši sugovornici smatraju da je sustav previše birokratiziran te da je gotovo nemoguće doći do osobe koja može dati konkretan odgovor ili riješiti problem. – Poslao sam desetke dopisa i mailova. Ako i dobijem odgovor, kažu da su poduzete određene aktivnosti, ali na terenu se ništa ne promijeni. To je ono što najviše frustrira ljude – govori Katić.

Da joj se katkad čini kako je nekome cilj da se ljude iseliti iz centra, dodaje S. Smodlaka Vraneković. – Dosta starijeg stanovništva je već otišlo. Imam svoj stan, smatram da još mogu izdržati, ali vjerujem da ću u određeno vrijeme pristupiti prodaji, naporno je ovo – naglašava.

A upravo će ovo biti neke od tema prve Večernjakove kvartovske tribine u novom ciklusu razgovora s građanima i gradskim predstavnicima. Tribina posvećena Donjem gradu i Gornjem gradu – Medveščaku održat će se u ponedjeljak u 18 sati u Kazalištu Mala scena.

Program počinje pozdravnim govorom glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića, nakon čega će gradske projekte predstaviti Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Panel raspravu moderirat će urednica rubrike Zagreb Mateja Šobak, a uz pitanja prikupljena unaprijed građani će imati priliku postaviti i vlastita pitanja predstavnicima Grada.

Na tribini sudjeluju Dunja Mazzocco Drvar, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Aleksandra Grubić Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Marija Krnić, predsjednica Gradske četvrti Donji Grad, te Miren Milović, predsjednik Gradske četvrti Gornji Grad – Medveščak.