'I onda naš gradonačelnik kaže da koristimo javni prijevoz...nikad više!': Zagrepčanina ZET izbacio iz takta

Da je u starom busu na liniji 109 unutra 100 stupnjeva, objavio je jedan Zagrepčanin prije par dana na Redditu uz komentar: "I onda naš pametni gradonačelnik kaže: 'Koristi javni prijevoz da smanjimo gužve. Nikad više!!!". Na objavu su se nizali sarkastični komentari: "Prokleti Senf što nije navukao oblake da se ekipa može ljepše voziti u klimatiziranim autobusima", "Tomašević je kriv za sunce", neki su od njih.

Jedan korisnik ove društvene mreže napisao je, pak, da je ista situacija i u starim tramvajima. "Da se srušiš od zagušljivosti, što od smrada onih koji se ne peru, što od vrućine", piše u komentaru. Ovo nije novost, podsjetimo kako su novinarke Večernjeg prije sedam godina, u jednoj od ljetnih vožnji busom 109 izmjerile da je temperatura u vozilu 38,4 celzijevaca, zamalo šest i pol stupnjeva više nego je u 10 sati bilo vani na suncu.

– Stari su ovo autobusi i imam osjećaj da će se svakog trenutka raspasti, normalno da nema klime. Doduše, primijetila sam da u nekima vozači uspiju rashladiti svoju kabinu, a nama samo preostaje otvoriti prozor. Uspijemo udahnuti barem malo zraka, ali često ni to baš ne pomaže kad je vani 35 stupnjeva – rekla nam je tada Zagrepčanka Marijana Radičević.

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