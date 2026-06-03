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NIŠTA NOVO

'I onda naš gradonačelnik kaže da koristimo javni prijevoz...nikad više!': Zagrepčanina ZET izbacio iz takta

ZET-ov autobus 109
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.06.2026.
u 13:04

Jedan korisnik ove društvene mreže napisao je, pak, da je ista situacija i u starim tramvajima

Da je u starom busu na liniji 109 unutra 100 stupnjeva, objavio je jedan Zagrepčanin prije par dana na Redditu uz komentar: "I onda naš pametni gradonačelnik kaže: 'Koristi javni prijevoz da smanjimo gužve. Nikad više!!!". Na objavu su se nizali sarkastični komentari: "Prokleti Senf što nije navukao oblake da se ekipa može ljepše voziti u klimatiziranim autobusima", "Tomašević je kriv za sunce", neki su od njih.

Jedan korisnik ove društvene mreže napisao je, pak, da je ista situacija i u starim tramvajima. "Da se srušiš od zagušljivosti, što od smrada onih koji se ne peru, što od vrućine", piše u komentaru. Ovo nije novost, podsjetimo kako su novinarke Večernjeg prije sedam godina, u jednoj od ljetnih vožnji busom 109 izmjerile da je temperatura u vozilu 38,4 celzijevaca, zamalo šest i pol stupnjeva više nego je u 10 sati bilo vani na suncu.

– Stari su ovo autobusi i imam osjećaj da će se svakog trenutka raspasti, normalno da nema klime. Doduše, primijetila sam da u nekima vozači uspiju rashladiti svoju kabinu, a nama samo preostaje otvoriti prozor. Uspijemo udahnuti barem malo zraka, ali često ni to baš ne pomaže kad je vani 35 stupnjeva – rekla nam je tada Zagrepčanka Marijana Radičević

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
reddit Zagreb vrućina ZET linija 109

Komentara 1

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RA
RafaelZDS
14:12 03.06.2026.

Nije ti Tomašević kriv što se ne pereš. Drugo imaš i bajs na svakom koraku pa ako ti se ne da smrditi po autobusu slobodo se provjetri na biciklu.

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