'Napokon si to možemo priuštiti': Par iz Zagreba želi pomoći potrebitima, ovaj savjet im se najčešće dijelio

Napokon su, kaže Zagrepčanin, cura i on u fazi života da si mogu "priuštiti" i pomoći drugima. Htjeli bi stoga donirati novac ili nešto drugo ako je potrebno, u dobrotvorne svrhe. "Gledali smo neke udruge putem kojih se može uplatiti novce za djecu u Africi (biti im kao kum), znamo za ove velike organizacije poput UNICEFA, za Dumovec i slično", objašnjava dodajući kako ga zanima gdje se još može donirati i što je pouzdano, a odgovor traži na Redditu.

"Ako gledaš dugoročnije, možeš se javit svojoj osnovnoj/srednjoj školi, ili ako si odselio možeš i neku lokalnu. Uvijek imaš djece slabijeg imovinskog stanja i škole su toga svjesne. Dogovoriš se s njima pa za jedno ili dvoje djece subvencioniraš prehranu, izlete, knjige i tako. Naravno, sve anonimno, a znaš da si jednom djetetu i jednoj obitelji puno pomogao", savjetuje se u jednom od komentara, a mnogi su odgovorili kako upravo oni to rade i da je riječ o jako dobroj ideji.

Nitko je napisao i kako se dovoljno samo okrenuti oko sebe. "Danas jako puno ljudi živi na granici siromaštva. Prepoznaj ih i pomozi. Susjedstvo, posao, raspitaj se i kod prijatelja, poznanika, kolega. Mnogima znači koja topla riječ i sitnica. Pokloni svoje vrijeme i usreći druge. Susjedi u mirovini sigurno mnogo znači vrećica namirnica iz trgovine...", objašnjava korisnik Reddita.

Uz preporuke brojnih udruga kojima može donirati, mnogi su pisali kako je najbolja opcija donirati osobno nekome za koga zna da je potrebno. "Doniraj direktno osobi za koju znaš da je u potrebi, koju bar malo poznaješ ili imaš saznanja da vrijedi pomoći. Ima puno više prevara, posrednicima ne vjeruj previše, uvijek neko bar malo pokupi meda", piše u jednom od komentara.

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