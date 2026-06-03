Dolaskom doseljenika u metropolu ovo izumire, Zagrepčanka apelira: 'Treba sačuvati tradiciju'

Nastoji, kaže Zagrepčanka na Redditu, govoriti "kaj" kako bi se održala ta tradicija koja, kako ona kaže, uslijed dolaska doseljenika izumire. "Ajmo vratiti KAJEE", napisala je i upitala zajednicu na toj društvenoj mreži govore li kaj, što ili šta. Objava je sakupila oko 50 komentara i uglavnom su svi pisali kako govore "kaj", a jedan Podravac je napisao, pak, da mu je kada se doselio u Zagreb prije sedam godina, bio šok koliko malo ljudi govori kaj. Netko je napisao da svatko treba govoriti kako mu prirodno dođe. "Sve je to ok i tak najljepše zvuči. Čak i 'ovo auto', samo da je od srca", zaključuje.

Kajkavski se govori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući Zagreb i okolicu, u Moslavini, Podravini, Posavini, u dijelu Gorskog kotara...a prije osmanskih provala zauzimalo je mnogo veći prostor nego danas. Kajkavski dijalekti, kao i čakavski, imaju specifične glasovne promjene i gramatička pravila. Tako se, primjerice, ne provodi sibilarizacija pa će se reći "nogi", a ne "nozi". Ni vokalizacija se ne primjenjuje pa čujemo "išel" umjesto "išao", javlja se i takozvano protetičko v pa će kajkavci reći "vučiti" umjesto "učiti", a na kraju sloga ostaje "l" pa često čujemo kako je netko "došel".

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