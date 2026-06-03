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'SAMO DA JE OD SRCA'

Dolaskom doseljenika u metropolu ovo izumire, Zagrepčanka apelira: 'Treba sačuvati tradiciju'

zagreb panorama
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 15:00

Jedan Podravac je napisao, pak, da mu je kada se doselio u Zagreb prije sedam godina, bio šok koliko malo ljudi to govori

Nastoji, kaže Zagrepčanka na Redditu, govoriti "kaj" kako bi se održala ta tradicija koja, kako ona kaže, uslijed dolaska doseljenika izumire. "Ajmo vratiti KAJEE", napisala je i upitala zajednicu na toj društvenoj mreži govore li kaj, što ili šta. Objava je sakupila oko 50 komentara i uglavnom su svi pisali kako govore "kaj", a jedan Podravac je napisao, pak, da mu je kada se doselio u Zagreb prije sedam godina, bio šok koliko malo ljudi govori kaj. Netko je napisao da svatko treba govoriti kako mu prirodno dođe. "Sve je to ok i tak najljepše zvuči. Čak i 'ovo auto', samo da je od srca", zaključuje. 

Kajkavski se govori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući Zagreb i okolicu, u Moslavini, Podravini, Posavini, u dijelu Gorskog kotara...a prije osmanskih provala zauzimalo je mnogo veći prostor nego danas. Kajkavski dijalekti, kao i čakavski, imaju specifične glasovne promjene i gramatička pravila. Tako se, primjerice, ne provodi sibilarizacija pa će se reći "nogi", a ne "nozi". Ni vokalizacija se ne primjenjuje pa čujemo "išel" umjesto "išao", javlja se i takozvano protetičko v pa će kajkavci reći "vučiti" umjesto "učiti", a na kraju sloga ostaje "l" pa često čujemo kako je netko "došel".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
reddit govor Zagreb kaj

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