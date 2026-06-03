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'ZELENA AGENDA'

FOTO 'Korov i travu samo ostave': Stanovnik Podsljemena ukazao na golemi problem u kvartu

Foto: Facebook
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VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 14:00

Sezona je košnje, djelatnici Zrinjevca su na terenu aktivni, no slučaj u Podsljemenu, tvrdi stanar, govori o nepažnji tijekom postupka

 Korov i trava uz Gracansku cestu, napola se pokosi i onda se otkos ostavi na nogostupu, opisuje situaciju u naseljj stanovnik Gračana na Posljemenu i predsjednik vijeća u tamošnjem mjesnom odboru Marijan Kos. Sezona je košnje, djelatnici Zrinjevca su na terenu aktivni, no slučaj u Podsljemenu, tvrdi Kos, govori o nepažnji tijekom postupka. 

– Zelena agenda. Kada padne kiša sve voda unese u šahtove koji su i ovako puni mulja/ šljunka, grana od zadnjeg nevremena u ožujku – napomenuo je Kos. 

U Zagrebu je otvorena prva VR arena koja vas vodi u avanture s ljudima iz cijeloga svijeta

Zagrebački Zrinjevac, inače, redovno održava 1140 hektara ili točnije 11.403.241 m2 javnih zelenih površina u gradu Zagrebu. Najveći dio održavanih zelenih površina pripada travnjacima - ukupno 10.326 134 m2. Pod održavanjem gradskih parkova, travnjaka i drvoreda podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina u parkovima, te postava i održavanje urbane opreme u parkovima i dječjim igralištima. 

Ključne riječi
čišćenje Zagreb Podsljeme

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