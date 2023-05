'Toplije se okupati na kiši, nego u tuš kabini', Zagrepčani bijesni, doznali smo kad se vraća topla voda

Zagrebačko proljeće ove godine nije se iskazalo s puno sunca i visokim temperaturama. Naprotiv kiša, vjetar i hladnoća prate nas i u svibnju, no građanima zapada Zagreba ustajanje i lijeganje navečer još je hladnije jer od petka su bez tople vode, ali i bez ideje kada bi se ona mogla vratiti.

Uzrok? Čitav splet okolnosti koji je još jednom plastično prikazao dotrajalost infrastrukture u metropoli. Naime, u petak navečer prvo je pukla cijev magistralnog vodovoda koji prolazi područjem Elektrane-toplane Zagreb. To je uzrokovalo havariju u proizvodnom pogonu, izvijestio je HEP te dodao da su stoga iz sigurnosnih razloga postrojenja odmah isključena, a opskrba toplinskom energijom naselja Trešnjevka, Cvjetno naselje, Voltino, Knežija, Srednjaci, Gajevo, Stagliše, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice prekinuta.

Nakon vikenda s hladnom vodom u cijevima, Zagrepčane je neugodno iznenađenje dočekalo i jutros.

- Sve što čovjek želi kad ide prati kosu jest da shvati da je voda ledena i da će ostati ledena. Prošle godine su bili neki radovi, pa zar nije vrijeme da to jednom naprave kako treba pa da se ovo ne događa. Nadam se da će smanjiti cijenu računa jer u suprotnom ovo nije u redu i sigurno je kršenje naših potrošačkih prava - rekla je za Večernji list nezadovoljna Zagrepčanka dok nam jedan od Zagrepčana ironično dodaje:

- Pa toplije se ovih dana okupati na kiši nego u tuš kabini -

U međuvremenu, oglasio se i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Po mojim informacijama, došlo je do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora, međutim, istraga će to do kraja dokazati. Ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi. Što se tiče građana koji nemaju toplu vodu, to nije nešto što je u gradskoj domeni, gradskih poduzeća. Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu - rekao je Tomašević u subotu.

No, na Radio Sljemenu odgovorio mu je direktor HEP proizvodnje Robert Krklec te prebacio lopticu na Grad.

- Trebalo je punih sat i 10 minuta da Vodoopskrba i odvodnja zatvori magistralni vodovod čije je puknuće uzrok tomu da pola Zagreba nema tople vode. Zbog toga je postrojenje Elektrane-toplane u Zagorskoj poplavilo, a do toga ne bi došlo da je reakcija ViO-a bila pravovremena - rekao je za Radio Sljeme.

Tko je krivac utvrdit će istraga, a u međuvremenu najbitnije pitanje koje muči desetke tisuća stanovnika metropole jest: Kad će se topla voda vratiti u cijevi?

Iz HEP-a su za Večernji list kratko poručili da su radovi na sanaciji u tijeku te da se njihov dovršetak očekuje do sredine tjedna, odnosno da bi topla voda u slavinama i tuševima mogla biti ponovno ove srijede.