Tomašević: 'Obustava tople vode nije gradskoj domeni, to je u nadležnosti HEP-a'

O činjenici da je zapadni dio grada ostao bez tople vode zbog puknuća magistralnog cjevovoda oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ustvrdio je kako obustava tople vode nije gradskoj domeni i domeni gradskih poduzeća, već da o tome brine HEP.

- Po mojim informacijama došlo je do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora, međutim, istraga će to do kraja dokazati, ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi.Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu, rekao je Tomašević, a prenio je HRT.

Podsjetimo, sinoć su iz HEP Toplinarstva izvijestili da je, zbog puknuća magistralnog cjevovoda gradskog vodovoda, koji prolazi kroz područje Elektrane-toplane Zagreb, obustavljena je isporuka toplinske energije na zapadnom dijelu grada. Tako je privremeno obustavljena isporuka toplinske energije svim krajnjim kupcima u naseljima Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Staglišće, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice.

U tijeku je detaljnije utvrđivanje uzroka kvara nakon čega će se pristupiti hitnoj sanaciji te ponovnoj uspostavi isporuke toplinske energije, dodaju. Stanovnici zapadnog dijela Zagreba moraju se pripremiti i na to da od ponedjeljka kreće i prva obustava isporuke toplinske energije u sklopu projekta "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba". Bez tople vode bit će krajnji kupci u naseljima Gajevo, Staglišće i Jarun.