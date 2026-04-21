Tomašević upozorio na sve veći problem s otpadom u centru grada: 'Vidimo da se to događa...'

Može li Grad Zagreb subvencijama učiniti legalno odlaganje otpada isplativijim od ilegalnog, bilo je jedno od pitanja na koje je odgovorio gradonačelnik Tomislav Tomašević, istaknuvši kako građani već imaju subvencioniran sustav, ali da isti model nije primjenjiv na poduzeća. – Građani mogu besplatno u reciklažnim dvorištima odložiti različite vrste otpada i to već jest određena subvencija. Postoje određena ograničenja, primjerice kod glomaznog otpada, upravo kako se taj sustav ne bi zloupotrebljavao od strane privatnih poduzeća – rekao je.

Naglasio je da tvrtke imaju zakonsku obvezu same organizirati i platiti zbrinjavanje otpada. – Poduzeća su dužna ugovoriti posebnu uslugu, bilo s Čistoćom ili s drugim ovlaštenim tvrtkama, i ne bi smjela koristiti spremnike namijenjene građanima. No, u praksi vidimo da se to događa, primjerice u centru grada gdje ugostiteljski objekti odlažu velike količine ambalažnog otpada u sustav predviđen za kućanstva – upozorio je. Osvrnuo se i na širi problem ilegalnih odlagališta, naglasivši da dio tog problema izlazi izvan okvira komunalnog sustava. – Imamo i slučajeve gdje pojedinci za novac ilegalno odlažu otpad drugih tvrtki, što je kazneno djelo i oblik organiziranog kriminala. To nije nešto čime se može baviti komunalno redarstvo, već policija i druge nadležne institucije – rekao je.