'Tomašević zbog nesposobnosti nije povukao 500 milijuna eura', tvrde bivši Bandićevi suradnici

Nepovlačenjem europskog novca za već pripremljene projekte, aktualna gradska vlast napravila je veliku štetu gradu, upozorili su u Klubu neovisnih zastupnika u gradskoj skupštini. Tvrde da vladajući, zbog vlastite nesposobnosti nisu povukli 500 milijuna eura, iako ih je dočekala pripremljena dokumentacija.

Iako su Tomaševićevu vlast dočekali projekti za sanaciju šteta od potresa, u iznosu od 60 milijuna eura, zbog svoje nesposobnosti on ih nije uspio potrošiti, rekao je neovisni zastupnik Ivica Lovrić.

Također od predviđenih 160 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za poslijepotresnu obnovu škola i vrtića, povukao je samo 83 milijuna, dok je propalo 77 milijuna eura, rekao je Lovrić.

– Kada govorimo o drugim sredstvima Europske unije Tomašević se ponosi da su europskim novcem nabavljeni autobusi, tramvaji, kante i čipiranje no to je također sve dogovoreno prije njegova dolaska na vlast. Međutim Tomaševića su dočekali i drugi projekti koje je upropastio i obustavio a to su : Dječja bolnica Srebrnjak 57 milijuna eura, druga faza ZICERA 40 milijuna eura, rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i odvodnje 250 milijuna eura, navode Nezavisni koji ističu da je u zbroju riječ o oko pola milijarde koja će pasti na pleća Zagrepčana.

Predsjednica Kluba neovisnih zastupnika u Gradskoj skupštini Gordana Rusak rekla je da vladajući u Zagrebu razvijaju paralelnu kulturu scenu, uništavajući onu koja se razvijala godinama, dodavši da se novac dodijeljuje neovisnim udrugama u kulturi. Rusak se stoga upitala ima li taj enormni rast sredstava neovisnim udrugama u kulturi u idućoj godini veze s predstojećim izborima, kako bi vladajući privukli sljedbenike stranke Možemo?.